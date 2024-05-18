Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 19 Mayıs'ı Anma Mesajı Yayımladı - Son Dakika
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 19 Mayıs'ı Anma Mesajı Yayımladı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 19 Mayıs\'ı Anma Mesajı Yayımladı

Başkan Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli bir köşe taşı olan 19 Mayıs'ı anarak milli mücadeleyi ve Atatürk'ün Samsun'a gitmesini anlattı. Ayrıca, Talas Belediyesi'nin Youtube sayfasında Efendi Kaptan İsmail Hakkı Durusu belgeselinin izlenebileceğini belirtti.

18.05.2024 10:05  Güncelleme: 10:06
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Yalçın mesajında, Allah'tan bir daha o günlerdeki zorlukları yaşatmamasını dileyerek, "19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli köşe taşlarından birisidir. Milli mücadele Samsun'da bundan 105 yıl önce bugün atılan adımla başladı. Milli mücadelede en önemli olaylardan birisi de Atatürk'ün İstanbul'dan Samsun'a Bandırma Vapuru ile gitmesidir. Bandırma Vapuru'nun kaptanı İsmail Hakkı Durusu ise Zincidereli bir hemşehrimizdir ve bu da bizim için ayrı bir gurur vesilesidir. Allah bize bir daha milli mücadeledeki zorlukları yaşatmasın. Rabbim bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Atatürk ve silah arkadaşlarını ve de Efendi Kaptan İsmail Hakkı Durusu'yu bir kez daha rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, geçen yıl hazırladıkları Efendi Kaptan İsmail Hakkı Durusu belgeselini Talas Belediyesinin Youtube sayfasından ( https://www.youtube.com/watch'v=03q__TlWoLg&t=311s ) izlenebileceğini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 19 Mayıs'ı Anma Mesajı Yayımladı - Son Dakika

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