Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 19 Mayıs\'ı Anma Mesajı Yayımladı

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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Yalçın mesajında, Allah'tan bir daha o günlerdeki zorlukları yaşatmamasını dileyerek, "19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli köşe taşlarından birisidir. Milli mücadele Samsun'da bundan 105 yıl önce bugün atılan adımla başladı. Milli mücadelede en önemli olaylardan birisi de Atatürk'ün İstanbul'dan Samsun'a Bandırma Vapuru ile gitmesidir. Bandırma Vapuru'nun kaptanı İsmail Hakkı Durusu ise Zincidereli bir hemşehrimizdir ve bu da bizim için ayrı bir gurur vesilesidir. Allah bize bir daha milli mücadeledeki zorlukları yaşatmasın. Rabbim bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Atatürk ve silah arkadaşlarını ve de Efendi Kaptan İsmail Hakkı Durusu'yu bir kez daha rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, geçen yıl hazırladıkları Efendi Kaptan İsmail Hakkı Durusu belgeselini Talas Belediyesinin Youtube sayfasından ( https://www.youtube.com/watch'v=03q__TlWoLg&t=311s ) izlenebileceğini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ