Başkan Yalçın\'dan 30 Ağustos mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Büyük Taarruz'un Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en güçlü simgelerinden biri olduğunu belirterek, "Ecdadımızın canıyla, kanıyla koruduğu bu vatanı aynı azim ve kararlılıkla gelecek nesillere aktarmak en büyük sorumluluğumuzdur" dedi.

Başkan Yalçın, 30 Ağustos 1922'nin Türk Milleti'nin bağımsızlığını tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Zaferin, milletin birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğinde neleri başarabileceğinin en anlamlı göstergelerinden biri olduğunu belirten Başkan Yalçın, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"30 Ağustos 1922, Türk Milleti'nin küllerinden yeniden doğarak istiklalini tüm dünyaya ilan ettiği gündür. Bu zafer, iman dolu yüreklerin, vatan aşkıyla çarpan gönüllerin ve birlik olmanın nelere kadir olduğunun en büyük göstergesidir. Bizlere düşen, ecdadımızın canıyla, kanıyla koruduğu bu vatanı aynı azim ve kararlılıkla gelecek nesillere aktarmaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyor; aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyorum."