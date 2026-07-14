Başkan Yalçın: 15 Temmuz, milletimizin egemenlik mücadelesinin son halkasıdır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Yalçın: 15 Temmuz, milletimizin egemenlik mücadelesinin son halkasıdır

Başkan Yalçın: 15 Temmuz, milletimizin egemenlik mücadelesinin son halkasıdır
14.07.2026 13:01  Güncelleme: 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 15 Temmuz'un sadece darbe girişimi olmadığını, doğrudan Türk milletini hedef aldığını vurguladı. Şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı; 15 Temmuz akşamı Yamaç Paraşütü iniş alanında dünyanın en büyük Türk bayrağının açılacağını duyurdu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında, 15 Temmuz'u sadece darbe girişimi olarak görmenin olayı hafife almak olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın; "15 Temmuz gecesinde yaşadıklarımız hepimizin hafızasında. 15 Temmuz gecesinde sadece cumhurbaşkanımızı, hükümeti, meclisi hedef aldılar dersek olayın gerçek boyutlarını göz ardı etmiş oluruz. Sadece darbe girişimi dersek hafife almış oluruz. 15 Temmuz'da doğrudan Türk Milleti'ni ve egemenliğimizi hedef almışlardır. 15 Temmuz'da aziz Türk Milleti, iradesine ve vatanın bölünmez bütünlüğüne sahip çıkmıştır. 15 Temmuz, bu topraklarda asırlar boyunca verdiğimiz varlık mücadelesi zincirinin son halkasıdır. Bu mücadele göstermiştir ki Türk Milleti egemenliğini kendisinden başka bir yere bırakmamıştır ve asla bırakmayacaktır" dedi. Şehitleri rahmet, gazileri minnetle andıklarını ifade eden Başkan Yalçın; "Tarih boyunca nice badireler atlatan Türk Milleti, 15 Temmuz'da da vatanına, toprağına ve bayrağına sahip çıkmış, Mehmetçiğin üniformasını gaspederek egemenliğine boyunduruk vurmak isteyenlere haddini bildirmiştir. 15 Temmuz'un 10. yıldönümünde şehitlerimizi rahmetle, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere vatanına, bayrağına ve ülkesine sahip çıkan güvenlik güçlerimizi, vatandaşlarımızı ve gazilerimizi minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Başkan Yalçın, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da dünyanın en büyük Türk Bayrağı'nın Yamaç Paraşütü İniş Alanında açılacağını hatırlattı. Başkan Yalçın tüm vatandaşları 15 Temmuz Pazartesi günü saat 22.00'de Yamaç Paraşütü İniş Alanında buluşmaya davet etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mustafa Yalçın, Etkinlikler, Demokrasi, 15 Temmuz, Güvenlik, Talas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Yalçın: 15 Temmuz, milletimizin egemenlik mücadelesinin son halkasıdır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çiftçilerin “beyaz altın“ nöbeti: Sabaha kadar tarlada bekliyorlar Çiftçilerin "beyaz altın" nöbeti: Sabaha kadar tarlada bekliyorlar
Eski halılar Antalya’nın güneşinde değer kazanıyor, 5 bin dolara alıcı buluyor Eski halılar Antalya'nın güneşinde değer kazanıyor, 5 bin dolara alıcı buluyor
Gözde eğitim kurumu konkordato ilan etti: Veliler okul önünde toplandı Gözde eğitim kurumu konkordato ilan etti: Veliler okul önünde toplandı
Şanlıurfa’da silah zoruyla kaçırılan 21 yaşındaki kadına cinsel saldırı iddiası: 14 kişi tutuklandı Şanlıurfa'da silah zoruyla kaçırılan 21 yaşındaki kadına cinsel saldırı iddiası: 14 kişi tutuklandı
Uzman çavuş ile ailesine acı veda: Gözyaşları içinde toprağa verildiler Uzman çavuş ile ailesine acı veda: Gözyaşları içinde toprağa verildiler
Cem Yılmaz biliyor muydu Haluk Levent’le ilgili “Büyük vurgun“ göndermesi yine akıllara geldi Cem Yılmaz biliyor muydu? Haluk Levent'le ilgili "Büyük vurgun" göndermesi yine akıllara geldi

13:26
Orta Doğu’da savaş büyüyor İran’da art arda büyük patlamalar
Orta Doğu'da savaş büyüyor! İran'da art arda büyük patlamalar
13:09
Bakan Gürlek paylaştı: İşte Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının detayları
Bakan Gürlek paylaştı: İşte Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının detayları
12:39
İşte Haluk Levent’in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
12:19
15 Temmuz’un izleri Marmaris’teki otelde aynen korunuyor
15 Temmuz'un izleri Marmaris'teki otelde aynen korunuyor
12:05
Bakan Gürlek’ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
11:43
Nihat Kahveci gözaltına alındı
Nihat Kahveci gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 14:10:37. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Yalçın: 15 Temmuz, milletimizin egemenlik mücadelesinin son halkasıdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.