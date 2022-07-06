Başkan Yasin Özlü, vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Başkan Yasin Özlü, vatandaşlarla bir araya geldi

06.07.2022 12:07
Başkan Yasin Özlü, vatandaşlarla bir araya geldi

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve önerilerini dinledi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve önerilerini dinledi.

Başiskeleli komşularıyla iç içe olmaya büyük özen gösteren Belediye Başkanı Yasin Özlü, komşularının istek ve sorunlarını birinci ağızdan dinleyerek talepleri yerine getiriyor. 7'den 77'ye tüm hemşehrilerinin fikir ve görüşlerini dinleyen Başkan Özlü, her bir mahallenin ihtiyaçlarına göre ilgili ekiplere anında talimat verdi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Başiskele, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Yasin Özlü, vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

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