Başkan Yazıcı, 'fikrim var' diyen gençleri Teknoloji Merkezi'ne davet etti - Son Dakika
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Başkan Yazıcı, 'fikrim var' diyen gençleri Teknoloji Merkezi'ne davet etti

27.04.2022 00:58
Başkan Yazıcı, 'fikrim var' diyen gençleri Teknoloji Merkezi'ne davet etti

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı'nda lise ve üniversite öğrenciler ile iftar yaptı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı'nda lise ve üniversite öğrenciler ile iftar yaptı. İftar programına Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Rümeysa Kadak da katıldı. Başkan Yazıcı, iftar sonrasında öğrencilerin sorularını yanıtlarken onları Teknoloji Merkezi'ne davet etti.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, lise ve üniversite okuyan 100 öğrenci ile birlikte Tuzla Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı'nda iftar yaptı. Düzenlenen iftar programına Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Rümeysa Kadak da katıldı. İftar programı sonrasında Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve AK Parti Milletvekili Rümeysa Kadak kamp ateşini birlikte yaktılar. Başkan Yazıcı, kamp ateşi etrafında öğrencilerin sorularını yanıtladı. Başkan Yazıcı öğrencilere fikir üretmelerini ve bu fikirle yeni açılan Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi'ne gelmelerini söyledi

"İyi fikri ne zaman yakalarsak arkasındayız"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Bizim Teknoloji Merkezimiz Türkiye'nin 18'inci Teknoloji Merkezidir. Bazı üniversiteler daha alamamışlar onlar da uğraşıyorlar. Bunları da Teknopark'a çevirecekler, o hak da gelecek. Benim bir fikrim var diyen gençler başvuruyor. Bir mobil uygulama yaptım diyorsunuz, moleküler biyolojide genetikte bir şey yaptım diyorsunuz. Biz Teknoloji Merkezimizde bunların laboratuvarlarını oluşturduk. Hatta süper bir bilgisayar kurduk. Bu bilgisayar Teknopark'larda bile yok. 5 bin 500 Core'luk bir süper bilgisayarımız var. Kayıt için değil, yüksek performans için modellemeler ve simülasyonlar yapabilmek için kullanabilecek. Bir fikir orada geliştirebilecek. Kuluçkanın anlamı da bu zaten. Fikriyle buraya başvurulduğu zaman bir komisyondan geçecek. Türkiye'nin ilk Teknoloji Merkezcisi Hakan Altunay var. Kendisi hem fizikçi hem de uçak mühendisidir. Birkaç tane moleküler biyoloji ve genetikten hocalarımız var. Onların süzgecinden geçiyor. 'Bu fikir iyi, bu fikir kuluçkaya alınabilir, destek verilebilir' denildiği andan itibaren TEKMER'de yer veriyoruz. Bir fikrim var diyen herkes başvurabilir. İyi fikri ne zaman yakalarsak biz arkasındayız" dedi. - İSTANBUL

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Tuzla Belediyesi, Ömer Halisdemir, Şehit, Tuzla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Yazıcı, 'fikrim var' diyen gençleri Teknoloji Merkezi'ne davet etti - Son Dakika


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