Başkan Yeşil, "Ulusal Egemenliğimizin 102. Yılı kutlu olsun" - Son Dakika
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Başkan Yeşil, "Ulusal Egemenliğimizin 102. Yılı kutlu olsun"

22.04.2022 19:24
Başkan Yeşil, "Ulusal Egemenliğimizin 102. Yılı kutlu olsun"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Yönetim Kurulu adına "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesajı yayınladı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Yönetim Kurulu adına "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesajı yayınladı.

Yeşil'in mesajı şöyle;

"Ulusal Egemenliğimizin 102. yılındayız. Ulusumuzun bağımsızlık mücadelesi verdiği Ulusal Kurtuluş Savaşı yıllarında, 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla ulusumuz tüm dünyaya egemenliğini ve bağımsızlığını ilan etmiştir. TBMM'nin açılışı ve Cumhuriyetimizin ilanıyla Anadolu insanı demokratik bir ortamda hak ve özgürlüklerini kullanmanın ayrıcalığına kavuşmuş, devletin gerçek sahibi olmuştur. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözüyle devletin yönetiminin millete ait olduğunu vurgulamıştır. Ulusumuzun verdiği bağımsızlık ve egemenlik savaşının ardından ülkemizin kalkınması için yeni bir mücadele başlatılmıştır. Nitekim Atatürk ve arkadaşları, özkaynağımız madenlere sahip çıkmışlardır. Biz madenciler, kuşaklar boyu aktarılan üretim kültürüyle çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sağlamak üzere ülkemiz için ürettik ve üretmeye devam edeceğiz. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, tüm ulusumuzun ve çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz." - ZONGULDAK

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Ulusal Egemenlik, Bağımsızlık, Maden, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Yeşil, 'Ulusal Egemenliğimizin 102. Yılı kutlu olsun' - Son Dakika


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