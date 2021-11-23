Üye Girişi
Başkan Yibur: "Geleceğimiz gençlere, gençlerimiz öğretmenlere emanet" - Son Dakika

Başkan Yibur: "Geleceğimiz gençlere, gençlerimiz öğretmenlere emanet"

23.11.2021 16:54
Başkan Yibur: "Geleceğimiz gençlere, gençlerimiz öğretmenlere emanet"

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yibur, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Geleceğimiz olan gençlerimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz bizler için baş tacıdır" dedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yibur, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Geleceğimiz olan gençlerimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz bizler için baş tacıdır" dedi.

Öğretmenlerin ilim ve irfan kaynağı olduğunu vurgulayan Başkan Murat Yibur, "Sadece bireyler için değil, toplumlar ve ülkeler için de eğitimin ne denli önemli olduğu biliniyor ve kabul ediliyor. Bu anlamda eğitimin ve öğretimin temel taşları olan öğretmenlerimiz büyük bir sorumluluk üstleniyor. Bu sorumluluğun gereğini en güzel şekilde yerine getirmek için gayret gösteren öğretmenlerimize şükran borçluyuz ve her zaman yanlarında olduğumuzu da açıkça ifade ediyoruz. Çünkü, ülkemizin ve milletimizin geleceğini gençlerimize, gençlerimizi de öğretmenlerimize emanet etmişiz. Bu emaneti geleceğe en güzel şekilde taşıma gayretindeki öğretmenlerimize her zaman destek vermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının da verildiği bu günde, bizi biz yapan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, aileleriyle ve öğrencileriyle birlikte sağlıklı ve mutlu günler diliyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Başkan Yibur: Geleceğimiz gençlere, gençlerimiz öğretmenlere emanet

Organize Sanayi Bölgesi, Öğretmenler Günü, Kayseri, OSB, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Yibur: 'Geleceğimiz gençlere, gençlerimiz öğretmenlere emanet' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu 16:48 Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu AKP Manisa Milletvekili Aydemir: Soğan ekmek yiyeceğiz ama taviz vermeyeceğiz 16:38 AKP Manisa Milletvekili Aydemir: Soğan ekmek yiyeceğiz ama taviz vermeyeceğiz Tuzla'da kentsel dönüşüm hız kesmeden devam ediyor! İlk kepçeyi Belediye Başkanı Şadi Yazıcı vurdu 15:47 Tuzla'da kentsel dönüşüm hız kesmeden devam ediyor! İlk kepçeyi Belediye Başkanı Şadi Yazıcı vurdu
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç cezası onandı 15:22 Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç cezası onandı Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın 14:35 Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak 13:11 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak
5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise 11:53 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü 11:36 Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü

Son Dakika Haberleri
16:55 Ölen gazinin oğlu Valilik önünde ağlayarak bileklerini kesti: İşe girmek istiyorum
16:42 Son Dakika: Bolu Belediyesi'nin göçmenlere yönelik aldığı yeni kararı hakkında inceleme başlatıldı
16:37 AKP Manisa Milletvekili Aydemir: Soğan ekmek yiyeceğiz ama taviz vermeyeceğiz
16:26 Selahattin Demirtaş'tan 'Boji'li dolar yorumu: Bence döviz bürolarının önünden geçme Boji
16:18 Şahan Gökbakar'dan dolar yorumu: Türk Liramız için çok üzülüyorum!
16:15 Davutoğlu: Tüm siyasi parti liderlerini ve aziz milletimizi gerçek ekonomik Kurtuluş Savaşı başlatmaya çağırıyorum
16:07 Cem Uzan'dan korkutan ekonomi açıklaması: Çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir
15:56 Bu akşam ne izleyeceksiniz: Masumlar Apartmanı, Yalancı, Destan
15:54 60 yaşındaki Hatice Aslan'dan muhteşem pozlar
15:54 Tuzla'da kentsel dönüşüm sürüyor: İlk kazma vuruldu!
Ölen gazinin oğlu Valilik önünde ağlayarak bileklerini kesti: İşe girmek istiyorum Ölen gazinin oğlu Valilik önünde ağlayarak bileklerini kesti: İşe girmek istiyorum         
16:55
Son Dakika: Bolu Belediyesi'nin göçmenlere yönelik aldığı yeni kararı hakkında inceleme başlatıldı Son Dakika: Bolu Belediyesi'nin göçmenlere yönelik aldığı yeni kararı hakkında inceleme başlatıldı         
16:43
Bu akşam ne izleyeceksiniz: Masumlar Apartmanı, Yalancı, Destan Bu akşam ne izleyeceksiniz: Masumlar Apartmanı, Yalancı, Destan         
15:56
Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız         
15:36
Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş         
14:42
Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı         
14:33
İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak         
11:57
Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor         
11:43
Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır         
11:23
Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı         
10:40
Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı         
10:22
Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"         
09:25
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!         
08:38
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı         
07:59
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü         
07:57
Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi         
21:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 17:01:14. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Yibur: "Geleceğimiz gençlere, gençlerimiz öğretmenlere emanet" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement