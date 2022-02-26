Başkan Yıldırım'dan hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika
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Başkan Yıldırım'dan hayırlı olsun ziyareti

26.02.2022 11:29
Başkan Yıldırım'dan hayırlı olsun ziyareti

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Kızılay Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Kızılay Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Türk Kızılay'ı Bilecik Şube Başkanlığı görevini atanan Sevcan Uzun'u makamında ziyaret eden İl Başkanı Yıldırım, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alan Yıldırım, Uzun'a başarılarının devamını diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şube Başkanı Sevcan Uzun Başkan Yıldırım'a teşekkür etti. - BİLECİK

Başkan Yıldırım'dan hayırlı olsun ziyareti

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Kızılay, Bilecik, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Yıldırım'dan hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika


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