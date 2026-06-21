Başkan Yılmaz'dan huzurevinde Babalar Günü buluşması - Son Dakika
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Başkan Yılmaz'dan huzurevinde Babalar Günü buluşması

Başkan Yılmaz\'dan huzurevinde Babalar Günü buluşması
21.06.2026 16:54  Güncelleme: 16:56
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Babalar Günü'nde Gaziantep Huzurevi sakinleriyle kahvaltıda bir araya gelerek onların taleplerini dinledi ve yaşlıların her zaman hatırlanması gerektiğini vurguladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Babalar Günü'nde anlamlı bir buluşmaya imza attı. Gaziantep Huzurevi'nde kalan ulu çınarları ağırlayan Başkan Yılmaz, Babalar Günü'nü huzurevi sakinleriyle birlikte kutladı.

Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programında huzurevi sakinleriyle aynı sofrayı paylaşan Başkan Yılmaz, toplumun en kıymetli değerlerinden olan büyüklerin her zaman baş tacı olduğunu ifade etti. Yılmaz, yaşlıların sadece özel günlerde değil, her zaman hatırlanması gerektiğini belirterek, "Bugün kıymetli büyüklerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Onların hayat tecrübeleri bizlere yol gösteren en önemli mirastır. Babalar Günü vesilesiyle kendilerini yalnız bırakmak istemedik" dedi.

"Yüzlerdeki tebessüm en büyük mutluluğumuz"

Program boyunca masaları tek tek dolaşarak huzurevi sakinleriyle sohbet eden Yılmaz, onların taleplerini dinleyerek, sohbet etti. Sıcak ve samimi atmosferde geçen buluşmada duygusal anlar yaşanırken, huzurevi sakinleri de bu anlamlı ziyaret nedeniyle memnuniyetlerini dile getirdi. Yılmaz, büyüklerin toplumun hafızası olduğunu vurgulayarak, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında yaşlılara yönelik hizmet ve projelere önem verdiklerini ifade etti. "Onların daha huzurlu, daha mutlu bir yaşam sürmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diyen Yılmaz, belediye olarak her zaman büyüklerin yanında olacaklarını kaydetti. Babalar Günü'nün vefa, sevgi ve saygının en güçlü şekilde hissedildiği özel günlerden biri olduğunu belirten Yılmaz, huzurevi sakinlerinin yüzündeki tebessümün kendileri için en büyük mutluluk kaynağı olduğunu söyledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Yılmaz'dan huzurevinde Babalar Günü buluşması - Son Dakika

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