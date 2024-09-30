Başkan Yılmaz, halk buluşmalarına devam ediyor

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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, halk buluşmalarına ara vermeden devam ediyor. Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde esnafla bir araya gelen Yılmaz, esnafın sorun ve taleplerini dinledi. Büyük bir ilgiyle karşılaşan Yılmaz, "Halkımızın hak ettiği mutlu Şehitkamil'i hep birlikte oluşturacağız" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Selahaddin Eyyubi Mahallesi esnafını ziyaret etti. Esnafın sorunlarını dinleyen Başkan Yılmaz, taleplerini not etti. Yaşanabilir bir Şehitkamil'i her birlikte inşa edeceklerini belirten Yılmaz, "Tüm gayemiz mutlu bir Şehitkamil inşa etmek" diye konuştu.

Vatandaşın makam arabası talebini geri çevirmedi

Yılmaz'ın mahalle ziyareti sırasında iç ısıtan anlar da yaşandı. Evlilik yıldönümü yaklaşan bir vatandaş Başkan Yılmaz'dan makam aracını isteyerek, eşini yemeğe çıkarmak istediğini söyledi. Vatandaşın bu isteğini geri çevirmeyen Yılmaz, 13 Ocak'ta makam aracım senindir. Vatandaşı eşi ile birlikte yemekte ağırlayacağını söyleyen Yılmaz'ın bu davranışı büyük takdir topladı. - GAZİANTEP