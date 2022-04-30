Başkan Yılmaz, personeliyle bayramlaştı - Son Dakika
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Başkan Yılmaz, personeliyle bayramlaştı

30.04.2022 14:05
Başkan Yılmaz, personeliyle bayramlaştı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ramazan bayramı öncesi son mesai gününde Yıldırım Belediyesi başkan yardımcıları, müdürler ve personelle bayramlaştı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ramazan bayramı öncesi son mesai gününde Yıldırım Belediyesi başkan yardımcıları, müdürler ve personelle bayramlaştı.

Pandemi sebebiyle toplu bayramlaşmanın yapılamadığı 2 yılın ardından gelenek bu sene de devam etti. Meclis salonunda düzenlenen bayramlaşmada konuşan Başkan Oktay Yılmaz, "Hemşehrilerimize hizmet için özverili bir şekilde, üstün gayret göstererek çalışan, tüm mesai arkadaşlarıma can-ı gönülden teşekkür ederim. Ailelerinizle birlikte, sağlıklı, mutlu bir bayram diliyorum" dedi.

Başkan Yılmaz, konuşmalarının ardından personel ile tek tek görüşerek Ramazan Bayramlarını kutladı. Ardından Sosyal Destek Müdürlüğü'nü ziyaret eden Başkan Yılmaz, personelin bayramını tebrik etti ve Ramazan ayı boyunca yapılan sosyal yardım çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yılmaz, bayramlık almaya gelen vatandaşlarla sohbet edip çocuklara harçlık verdi. - BURSA

Başkan Yılmaz, personeliyle bayramlaştı
Başkan Yılmaz, personeliyle bayramlaştı
Başkan Yılmaz, personeliyle bayramlaştı
Başkan Yılmaz, personeliyle bayramlaştı

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Yıldırım Belediyesi, Pandemi, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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