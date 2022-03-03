Başkan Yılmaz Sıracevizler pazar esnafı ile buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Yılmaz Sıracevizler pazar esnafı ile buluştu

03.03.2022 18:58

Başkan Yılmaz Sıracevizler pazar esnafı ile buluştuBURSA Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi'nde yenilenen kapalı pazar yeri esnafıyla bir araya geldi.

Başkan Yılmaz Sıracevizler pazar esnafı ile buluştu

BURSA Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi'nde yenilenen kapalı pazar yeri esnafıyla bir araya geldi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yenilenerek hizmete açılan Sıracevizler Kapalı Pazar Alanı ve çalışmaları devam eden Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu. İlk olarak kapalı pazar alanında faaliyet gösteren esnaf ile kahvaltıda bir araya gelen Başkan Yılmaz'a, Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu eşlik etti. Semt pazarlarının bölge sakinlerinin, temel ihtiyaç maddelerine doğrudan ve en uygun fiyata ulaşabildiği yerler olduğunu hatırlatan Başkan Yılmaz, "Hemşehrilerimizin sağlıklı ve hijyenik ortamlarda alışverişlerini yaparken, esnafımızın da daha iyi şartlarda hizmet verebilmesi için ilçemize kapalı pazar alanları kazandırıyoruz. Bu minvalde Sıracevizler Mahallemize de kapalı ve modern bir pazar alanı kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yenilenmiş hali ile pazar yerinde hizmet veren esnafımız ile bir araya gelerek hem yeni çalışma alanlarının hayırlı olmasını diledik hem de istişarelerde bulunduk" dedi.

Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi'nin 2022'de bölge sakinlerinin hizmetine sunulacağını aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "İlçemizde sosyal yaşam alanlarında stratejik adımlar atıyoruz ve çoklu yaşam merkezlerini hemşehrilerimiz ile buluşturuyoruz. Çalışmalarımızı hızla sürdürdüğümüz merkezimizin pazar alanında çalışmaları nihayete erdirdik ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi'ni yalnızca bir pazar alanını ve alışveriş için değil aynı zamanda 7-24 hizmet verecek bir sosyal yaşam alanı olarak tasarladık. Bin 590 metrekarelik inşaat alanında 3 katlı olarak tasarlanan ve toplam 4 bin 770 metrekare kullanım alanına sahip olan Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi'nde haftanın kalan günlerinde hemşehrilerimize otopark hizmeti ve kadın ve çocuklarımız için spor hizmeti sunacağız. Çok fonksiyonlu tesisimizde, kadınlarımız için fitness, aerobik ve zumba salonu, çocuklarımız için de cimnastik, karate ve taekwondo salonu bulunacak. Kafeteryası, iç bahçesi ile mahalle sakinlerine hizmet edeceğimiz merkezimiz, tüm ilçe sakinlerine hizmet vereceğimiz önemli bir mekan olacak. 'Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi'mizi inşallah 2022 yılının ilk yarısında hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız Hemşehrilerimizin yaşam konforunu yükseltecek çalışmaları birlikte hayata geçireceğiz" sözlerini kullandı.

Başkan Yılmaz Sıracevizler pazar esnafı ile buluştu
Başkan Yılmaz Sıracevizler pazar esnafı ile buluştu
Başkan Yılmaz Sıracevizler pazar esnafı ile buluştu

YORUMLAR
500
Sel hasara neden oldu Sel hasara neden oldu Kamplarda yaşayan vatandaşlara giyecek yardımı Kamplarda yaşayan vatandaşlara giyecek yardımı CHP'li Veli Ağbaba 'Esnaf Masası' heyetiyle ziyaret ettiği Bayburt'ta konuştu Açıklaması CHP'li Veli Ağbaba 'Esnaf Masası' heyetiyle ziyaret ettiği Bayburt'ta konuştu Açıklaması

Sosyal Yaşam Merkezi, Hisarcık, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Yılmaz Sıracevizler pazar esnafı ile buluştu - Son Dakika


Son Dakika
18:35 Ukrayna'da gözler stratejik öneme sahip Mariupol'a çevrildi! Rusya ele geçirirse Kırım'daki birliklerle güçlerini birleştirilebilecek
18:28 Zelenski basın toplantısında uyardı: Biz yok olursak sırada 4 ülke var
18:06 Yaban köpekleri mi antiloplar mı? Nefes kesen sabır testinin kazananı bakın kim oldu
18:05 Metro hattında intihar girişimi! İTÜ istasyonu yarım saat sonra kullanıma açıldı
18:02 Putin'den Ukrayna ile devam eden müzakerelerle ilgili açıklama: Uzaması Rusya'nın taleplerini artırır
17:59 Saldırının sekizinci gününde tüm dünyanın gözü Belarus sınırındaki Brest'te! Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin ikinci turu başladı
17:57 Torrent'in Aytaç Kara ve Assunçao raporu şaşırttı: Oynayamayacakları bile bile bazı oyuncular nasıl alınmış
17:34 Otel çıkışı içki şişesini saklamaya çalışmıştı! Sosa'nın süresiz kadro dışı kaldığı iddia edildi
17:31 Benzine bugün 53 kuruş, motorine ise 1 lira 33 kuruş zam geldi
17:02 Savaştan kaçan Daniel Farke, Türkiye'ye geliyor! Beşiktaş ile masaya oturacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 19:06:32. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Yılmaz Sıracevizler pazar esnafı ile buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement