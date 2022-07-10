Başkan Yücel'den şehit ailesine bayram ziyareti - Son Dakika
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Başkan Yücel'den şehit ailesine bayram ziyareti

10.07.2022 15:03
Başkan Yücel'den şehit ailesine bayram ziyareti

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kurban Bayramı'nda Alanya'nın şehidi Komando Çavuş Ahmet Gündoğmuş'un ailesini ziyaret ederek ellerini öptü.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kurban Bayramı'nda Alanya'nın şehidi Komando Çavuş Ahmet Gündoğmuş'un ailesini ziyaret ederek ellerini öptü.

1992 Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen sınır operasyonda şehit olan Komando Çavuş Ahmet Gündoğmuş'un baba ocağını ziyaret eden ve şehit yakınlarıyla sohbet eden Başkan Yücel, şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını söyledi ve bayramlarını kutladı. Şehidin annesinin elini öpen Başkan Yücel, çiçek sunarak her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Gündoğmuş ailesi de Başkan Yücel'e ziyaretinden ötürü teşekkür ederek, bayram ziyareti ile kendilerini çok mutlu ettiklerini söyledi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Ahmet Gündoğmuş, Komando, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Yücel'den şehit ailesine bayram ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Yücel'den şehit ailesine bayram ziyareti - Son Dakika
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