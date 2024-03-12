Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Başkan Zeybek yayımladığı mesajında, "Devletimizin ve necip milletimizin bağımsızlığının sembolü olan İstiklal Marşımızın, 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 103'üncü yıldönümünü kutlamanın onur ve mutluluğunu yaşarken, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u şükran, minnet ve tazimle anıyoruz. İstiklal Marşı, bir milletin bağımsızlık aşkının, imkansızlıklar içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın, milli değerlerimizi ve ideallerimizi yansıtan azim ve fedakarlıkla verilen kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş ifadesidir. İstiklal Marşı; milli birlik ve beraberliğimizin mutabakat belgesidir. Bizler, bugün bu topraklar üzerinde hür ve bağımsız olarak yaşıyor, büyük hedeflerimize doğru yürüyor isek, bunu İstiklal Marşı'nı yazdıran ruha, canı pahasına bu toprakları vatan yapan ve koruyan ecdadımıza borçluyuz. İstiklal Marşımızın kabulünün 103. yıl dönümünde, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm yiğitlerini, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.
Bağımsızlık sürecinde önemli bir rol alan ve eşsiz dizeleri ile halkımızın duygularına tercüman olan vatansever şairimiz Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşımızla Türk milletinin kahramanlığı ölümsüzleştirmiştir. Bizi bir millet kılan vazgeçilmez değerlerimizin en veciz ifadesi olan İstiklal Marşımız, ilelebet vatan semalarında yankılanacaktır" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › Yerel › Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'ten İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Mesajı - Son Dakika
Samsun Kadın Dayanışması tarafından "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" dolayısıyla yapılan basın açıklamasında, yerel yönetimlerden beklenen hizmetler dile getirilerek, "Kadınların yerel yönetimlere eşit katılımı temel bir haktır. Kadınlar ayrıma uğramaksızın kamusal alanda özgürce yer alır, yerel yönetimlere katılması için teşvik edilir. Yerel yönetimler, kadınların adil ve eşit olarak, sosyal, kültürel, kamusal yaşama ve üretime katılması için her türden tedbir ve teşviki, kadınların geniş katılımıyla planlar ve uygular." denildi.
Muratpaşa Belediyesi'nde seçilen belediye meclis üyeleri, son toplantılarını yaparak vedalaştı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, birlik ve beraberlikle karar mekanizmalarını oluşturduklarını belirterek meclis üyelerine teşekkür etti.
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 8. Yargı Paketi'nin ikinci bölüm görüşmelerinde emeklilere verilecek ikramiyenin hak temelli ele alınması gerektiğini belirtti. Tanrıkulu, ikramiyenin objektif kriterlere bağlanması ve düzenli olarak artırılması gerektiğini vurguladı.
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Pazaryolu ilçesinde inşa edilen Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine yoğun ilgi gösterildi.
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Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Salı günü Ankara'ya geleceğini duyurdu. Abbas'ın Türkiye ziyareti, Filistin-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesi ve bölgesel konuların ele alınması amacıyla gerçekleştirilecek.
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