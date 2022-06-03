Başkanı Bozdoğan'ın kardeşi aracında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti - Son Dakika
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Başkanı Bozdoğan'ın kardeşi aracında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

03.06.2022 09:21
Başkanı Bozdoğan'ın kardeşi aracında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus İlçe Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan'ın kardeşi İshak Bozdoğan (65), aracı başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus İlçe Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan'ın kardeşi İshak Bozdoğan (65), aracı başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sabah 06.00 sıralarında Güzeloluk mevkiinde ikamet eden İshak Bozdoğan aracıyla Tarsus'a seyir halindeyken Sağlıklı Mahallesi civarında fenalaştı. Yol kenarına aracını çeken İshak Bozdoğan'ı yoldan geçenler gördü. Olay yerine çağrılan 112 Acil servis ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bozdoğan'ı Tarsus Devlet Hastanesine sevki etti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Bozdoğan kurtarılamadı.

İshak Bozdoğan yarın Tarsus Şehir Mezarlığında öğlen namazının ardından toprağa verilecek. - MERSİN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkanı Bozdoğan'ın kardeşi aracında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti - Son Dakika


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