Başpehlivan Ali Altun kalp krizi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yerel

Başpehlivan Ali Altun kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Başpehlivan Ali Altun kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Antalyalı 42 yaşındaki başpehlivan Ali Altun, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Döşemealtı Belediyesi sporcusu Ali Altun, Konyaaltı ilçesinde antrenman yaptığı salonda fenalaştı. Yakındaki özel hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Altun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

30.09.2024 16:21  Güncelleme: 16:22
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Olay, öğlen sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Döşemealtı Belediye spor güreşçilerinden Ali Altun, Konyaaltı ilçesinde bulunan bir spor salonunda antrenman yaptığı sırada fenalaştı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen ve arkadaşları tarafından bölgede bulunan özel bir hastaneye götürülen Altun, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ali Altun'un yarın Yeniköy mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan Ali Altun'un hayatını kaybettiğini öğrenerek kaldırıldığı hastaneye giden Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Dal mesajında, "Belediye güreşçimiz, başpehlivan Ali Altun, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Başpehlivanımızın genç yaşta hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ali Altun'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınları başta olmak üzere güreş camiasına başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başpehlivan Ali Altun kalp krizi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Murat Soylu:
    Aşı olanlar bir bir gidiyo. Etrafımda o kadar fazla ki kalp krizinden ölen , Beynine pıhtı atan. 91 9 Yanıtla
  • Serkan Beyhan:
    Allah Rahmet Eylesin. Mekanı Cennet Olsun. Üzücü bir haber. Aşılar aşılar aşılar 66 5 Yanıtla
  • Yusuf cihan:
    Biontec diye zorunlu tuttuğunuz aşılardan dolayı Son yıllarda kalp krizinden ölen insan çoğaldı. 57 7 Yanıtla
  • Halil Bal:
    ölüm gelince baş pehlivan da yenilir 45 9 Yanıtla
  • Ramo:
    ALLAH Gani Gani RAHMET eylesin 49 0 Yanıtla
  • Okan:
    kan sulandırıci kullanmak lazım en azından bir bebek aspirini 43 4 Yanıtla
  • Reyhan Gök:
    televizyonda bir profesör doktor u dinlemiştim 9 yılın içinde kalp krizinden ölenlerin sayısı artacak aşı yaptıranlarda demişti tabi herşeyi Allah bilir ama adamın dediği çıkıyor pehlivan kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyorum 28 6 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Allah rahmet eylesin 32 0 Yanıtla
  • Gakko 23:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 22 3 Yanıtla
  • Veli ihsan Eren:
    Resimde paylaştığınız Fethiye‘nin pehlivanı Ali Yanatma başpehlivan vefat eden Ali altun yanlış resim paylaşmışsınız düzeltirseniz sevinirim 17 0 Yanıtla
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