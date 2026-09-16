Başsavcı Tuncay’dan şehit Ömer Halisdemir’in kabrine ziyaret - Son Dakika
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Başsavcı Tuncay’dan şehit Ömer Halisdemir’in kabrine ziyaret

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Başsavcı Tuncay’dan şehit Ömer Halisdemir’in kabrine ziyaret
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Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Aydın Tuncay, 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir’in Çukurkuyu beldesindeki kabrini ve ailesini ziyaret etti.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Aydın Tuncay, 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in Çukurkuyu beldesindeki kabrini ve ailesini ziyaret etti.

Ziyarete Bor Cumhuriyet Başsavcısı Sait Okur, Niğde Cumhuriyet Savcısı Eren Yetişir, Niğde Denetimli Serbestlik Müdürü Haydar Demir, Çukurkuyu Belediye Başkanı Ahmet Halisdemir ve diğer protokol üyeleri katıldı. Program kapsamında Niğde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki yükümlüler tarafından şehitlikte temizlik çalışması gerçekleştirildi. Şehit kabirleri ve çevresi temizlenerek, bakımları yapıldı. Başsavcı Tuncay ve beraberindeki heyet, şehit Ömer Halisdemir ile annesi Fadimana Halisdemir'in mezarlarını ziyaret ederek, kabirleri suladı. Heyet, Ömer Halisdemir'in kabrinin yanındaki diğer şehit kabirlerini de sulayarak, dua etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua okunurken, şehit Ömer Halisdemir rahmet ve minnetle yad edildi.

Mezarlık ziyaretinin ardından heyet, şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir'i evinde ziyaret etti. Aileyle bir süre sohbet eden Başsavcı Aydın Tuncay ve beraberindekiler, şehit Ömer Halisdemir'in aziz hatırasını bir kez daha andı.

Kaynak: İHA
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