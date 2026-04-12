Batı Trakya'dan gelen 82 öğrenci Kocaeli'de ağırlandı

12.04.2026 12:06  Güncelleme: 12:07
Kocaeli'ye gelen Batı Trakyalı 82 öğrenci, doğal ve kültürel zenginlikleri keşfederek keyifli anlar yaşadı. Ormanya, Kartepe Teleferiği, Cam Teras ile SEKA Kağıt Müzesi ve Bilim Merkezi ziyaret edildi.

Balkan coğrafyasına yönelik projeleriyle dikkati çeken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kez Batı Trakyalı 82 öğrenci ile öğretmenlerine ev sahipliği yaptı. Darıca ilçesindeki Balyanoz Eğitim Tesisleri'nde konaklayan grup, 3 gün boyunca rehberler eşliğinde Kocaeli'nin doğal, kültürel ve bilimsel merkezlerini gezme fırsatı buldu.

Ziyaret programı kapsamında ilk olarak Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parklarından Ormanya'yı gezen öğrenciler, buradaki yaban hayatını gözlemleyerek doğa yürüyüşü yaptı ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından Kartepe Teleferiği ile Kuzuyayla Tabiat Parkı'na çıkan grup, mesire alanında vakit geçirdikten sonra Cam Teras'tan bölgeyi izledi.

Gezinin kültürel ve bilimsel ayağında ise öğrenciler SEKA Kağıt Müzesi'ni ziyaret ederek Türkiye'nin sanayi tarihine tanıklık etti. Program, Kocaeli Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen interaktif deney gösterilerinin izlenmesi ve bilimsel düzeneklerin incelenmesiyle sona erdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Batı Trakya, Kocaeli, Kültür, Bilim, Yerel, Doğa, Son Dakika

