Batman Barajı'ndaki Kuraklık Endişesi - Son Dakika
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Batman Barajı'ndaki Kuraklık Endişesi

Batman Barajı'ndaki kuraklık mezarlıkları gün yüzüne çıkardı, köylüler endişeli.

03.02.2025 23:01
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Kuruma noktasına gelen Batman Barajı endişe verici boyuta ulaştı

BATMAN - Kuruma noktasına gelen Batman Barajı, endişe verici boyuta ulaşırken, 25 yıl önce sular altında kalan mezarlıklar gün yüzüne çıktı.

Son yıllarda kendini iyiden iye hissettiren kuraklıktan nasibini alan Batman Barajı, kuruma noktasına geldi. Batman Çayı üzerinde, sulama, taşkın önleme ve enerji üretmek amacıyla 1986-1999 yılları arasında inşa edilen baraj, enerji üretimine Eylül 2003'te başlamıştı. Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle baraj sularının çekilmesiyle 25 yıl önce sular altında kalan mezarlar da gün yüzüne çıktı. Kuraklığın endişeli boyuta ulaştığını belirten civarda yaşayan vatandaşlar, bir yıl önce baraj gölünün olduğu yerler şu anda adeta çöle döndüğünü ifade etti. Daha önce gelip balık tuttukları gölden eser kalmadığını belirten köylüler, "Burada mezarlıklar vardı. Baraj suları yükselince sular altında kalmıştı. Bu yıl gün yüzüne çıktı. Normalde Mayıs-Haziran aylarında da buralar dolu bir baraj olurdu da, şimdi kar ve yağmurların yağmaması nedeniyle kurak bir mevsim yaşıyoruz. Şu karşıda görünen Mereto Dağı bu mevsimde çok karlı olurdu. Şimdi hiç kar yok. İnşallah yine yağmur yağar da barajda dolar, bizde susuz kalmayız" dedi.

"Buraya gelerek yüzüp balık tutuyorduk"

Küçüklüğünden beri civar köyde yaşadığını ve her yıl gelip baraj göletinde yüzerek balık tutuklarını belirten köyün gençlerinden adını vermek istemeyen vatandaş "Biz buraya her yıl gelir yüzer ve balık tutardık. Şu görülen yerlere kadar sular çıkardı. Her yer sularla kaplıydı. Ancak bu yıl kar ve yağmur yağmadığı için buralar kurudu. Kuraklık endişesi yaşıyoruz. Bu köy mezarlığı da tamamen sular altında kalmıştı. Yine gün yüzüne çıktı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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