Batman'da ani yağış ve fırtına olumsuzluklara neden oldu - Son Dakika
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Batman'da ani yağış ve fırtına olumsuzluklara neden oldu

Batman'da aniden başlayan şiddetli yağış ve beraberinde etkili olan fırtına, cadde ve sokaklar dahil birçok noktanın sular altında kalmasına neden oldu. Yağıştan etkilenen bölgelerdeki buğday hasadı da zarar gördü. Ayrıca fırtına, maddi hasara yol açarak bir ağacı ikiye böldü ve Batman Bölge Hastanesinde çatının altında kalan 2 vatandaşın kurtarılmasına yardımcı oldu.

10.06.2024 19:05
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Batman'da ani yağış ve fırtına olumsuzluklara neden oldu

BATMAN - Batman'da aniden başlayan şiddetli yağış ve beraberinde etkili olan fırtına büyük zararlara sebep olurken, cadde ve sokaklar dahil birçok nokta sular altında kaldı.

Batman'da öğle saatlerinde bir anda başlayan yağış, birçok yeri sular altında bıraktı. Yeni hasat olan buğday da yağıştan nasibini aldı. Göle dönen buğday pazarı vatandaşların cep telefonu ile çektiği görüntülere yansıdı.

Öte yandan yağışla birlikte etkili olan fırtına maddi hasara neden olurken, ana cadde üzerinde bulunan bir ağacı ikiye böldü.

Meydana gelen fırtınada Batman Bölge Hastanesinde devrilen çatının altında kalan 2 vatandaş çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Kaynak: İHA

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