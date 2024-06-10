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Batman'da ani yağış ve fırtına olumsuzluklara neden oldu

BATMAN - Batman'da aniden başlayan şiddetli yağış ve beraberinde etkili olan fırtına büyük zararlara sebep olurken, cadde ve sokaklar dahil birçok nokta sular altında kaldı.

Batman'da öğle saatlerinde bir anda başlayan yağış, birçok yeri sular altında bıraktı. Yeni hasat olan buğday da yağıştan nasibini aldı. Göle dönen buğday pazarı vatandaşların cep telefonu ile çektiği görüntülere yansıdı.

Öte yandan yağışla birlikte etkili olan fırtına maddi hasara neden olurken, ana cadde üzerinde bulunan bir ağacı ikiye böldü.

Meydana gelen fırtınada Batman Bölge Hastanesinde devrilen çatının altında kalan 2 vatandaş çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.