Batman'da aşevine gönderilen 4 yeni araçla yardıma muhtaç ailelere hızlı hizmet - Son Dakika
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Batman'da aşevine gönderilen 4 yeni araçla yardıma muhtaç ailelere hızlı hizmet

Batman\'da aşevine gönderilen 4 yeni araçla yardıma muhtaç ailelere hızlı hizmet

Batman'ın Kozluk ilçesinde bulunan aşevine gönderilen 4 yeni araçla, yardıma muhtaç ailelere daha hızlı hizmet verilecek. Batman Valisi Ekrem Canalp'in desteğiyle alınan araçlar, Kozluk Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde hizmet vermeye başladı. Kaymakam Ekrem Güngör, aşevi ve vakfın daha seri ve düzenli olarak vatandaşlara hizmet verebilmesi için 4 araç ile 600 vatandaşa dağıtım yapılacağını belirtti.

23.02.2024 11:16  Güncelleme: 11:17
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Batman'ın Kozluk ilçesinde aşevine gönderilen 4 yeni araçla yardıma muhtaç ailelere daha hızlı hizmet verilecek.

Batman Valisi Ekrem Canalp'in desteğiyle Kozluk Kaymakamlığına bağlı Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde hizmet veren aşevine alınan yeni araçlar hizmet vermeye başladı. Vali Canalp'a teşekkür eden Kaymakam Ekrem Güngör, kaymakamlık koordinasyonunda yemek yapacak durumda olmayan yaşlı, engelli, hasta ve tek başına yaşayan muhtaç vatandaşlara sıcak yemek imkanı sunan aşevi ve vakfın daha seri ve düzenli olarak vatandaşlara hizmet verebilmesi için 4 araç ile 600 vatandaşa dağıtım yapılacağını söyledi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Ekrem Canalp, Batman, İnsan Hakları, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Batman'da aşevine gönderilen 4 yeni araçla yardıma muhtaç ailelere hızlı hizmet - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da aşevine gönderilen 4 yeni araçla yardıma muhtaç ailelere hızlı hizmet - Son Dakika
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