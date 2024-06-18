Batman'da Bayram Tatilini Serin Yerlerde Geçiren Vatandaşlar - Son Dakika
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Yerel

Batman'da Bayram Tatilini Serin Yerlerde Geçiren Vatandaşlar

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Batman'da Kurban Bayramı tatilini ailesi ile birlikte geçirmek isteyen vatandaşlar, çay kenarları ve diğer sulak alanları tercih etti. Batman'da hava sıcaklığı etkisini artırınca, birçok vatandaş serinlemek için sulak alanlara akın etti. Şerbetli köyü deresinde piknik yapan vatandaşlar, çay içerek serinlemeye çalıştıklarını belirtti.

18.06.2024 10:03
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Bunaltıcı sıcakta bayram tatilini fırsata çeviren vatandaşlar serin yerleri tercih etti

BATMAN - Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Batman'da Kurban Bayramı tatilini ailesi ile birlikte geçirmek isteyen vatandaşlar, çay kenarları ve diğer sulak alanları tercih etti.

Batman'da hava sıcaklığı etkisini artırdı. Bunaltıcı havadan kaçan birçok vatandaş, sulak alanlarda serinlemeye çalıştı. Şerbetli köyü deresinde arkadaşlarıyla birlikte serinlemeye çalışan vatandaşlardan Şahin Ataca, "Batman'da hava sıcaklığı şu anda 40 dereceyi aştı. Bayram tatilimizi daha serin yerlerde geçirmek için sıcak havdan kaçarak bir nebze daha serin olan çay kenarlarına gelerek piknik yapıyoruz. Burada yapılan çardaklarda çay içerek piknik yapıyoruz. Akşama kadar burada kalarak akşam eve dönüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Batman'da Bayram Tatilini Serin Yerlerde Geçiren Vatandaşlar - Son Dakika

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