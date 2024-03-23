Batman'da Çeyiz Mağazasında İzdiham: Vatandaşlar Birbirini Ezdi - Son Dakika
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Batman'da Çeyiz Mağazasında İzdiham: Vatandaşlar Birbirini Ezdi

Batman\'da Çeyiz Mağazasında İzdiham: Vatandaşlar Birbirini Ezdi

Batman Gültepe Mahallesi'nde bir çeyiz mağazasının indirimli kampanyasında yaşanan izdihamda vatandaşlar birbirini ezdi. Mağazanın açılışa özel düzenlediği kampanya nedeniyle mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu. İzdiham nedeniyle trafik tıkanırken, polis ekipleri müdahale etmek zorunda kaldı. Mağaza açılışı iptal edilirken, vatandaşlar saatler sonra dağıtıldı.

23.03.2024 14:21  Güncelleme: 14:21
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Batman'da bir çeyiz mağazasının indirimli kampanyasında yaşanan izdihamda vatandaşlar birbirini ezdi.

Batman Gültepe Mahallesi'nde ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenledi. Satılacak eşyaların fiyatlarının ucuz olduğunu duyanlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı. Uzun kuyruk oluşturanlar, mağazaya girmek isteyince izdiham oluştu. İzdiham nedeniyle mahallede trafik tıkanırken, Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri şikayetler üzerine açılışın olduğu güzergahta görev aldı. Ekipler, mağaza açılışını iptal ederken, mağaza kapılarını kapattırdı. Buna rağmen mağaza önünden ayrılmayan vatandaşları polis ekipleri, dağılmaları yönünde anons çekerek saatler sonra dağıttı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Batman'da Çeyiz Mağazasında İzdiham: Vatandaşlar Birbirini Ezdi - Son Dakika
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