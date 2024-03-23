Batman\'da Çeyiz Mağazasında İzdiham: Vatandaşlar Birbirini Ezdi

Yerel

Batman'da bir çeyiz mağazasının indirimli kampanyasında yaşanan izdihamda vatandaşlar birbirini ezdi.

Batman Gültepe Mahallesi'nde ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenledi. Satılacak eşyaların fiyatlarının ucuz olduğunu duyanlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı. Uzun kuyruk oluşturanlar, mağazaya girmek isteyince izdiham oluştu. İzdiham nedeniyle mahallede trafik tıkanırken, Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri şikayetler üzerine açılışın olduğu güzergahta görev aldı. Ekipler, mağaza açılışını iptal ederken, mağaza kapılarını kapattırdı. Buna rağmen mağaza önünden ayrılmayan vatandaşları polis ekipleri, dağılmaları yönünde anons çekerek saatler sonra dağıttı. - BATMAN