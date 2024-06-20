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Batman'da engelli kızın çıkardığı yangında ev kullanılamaz hale geldi

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde zihinsel engelli kızın çıkardığı yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, kızını evden çıkarmaya çalışan baba kısmi yanma sonucunda yaralandı.

Sason ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde evde çakmakla oynayan zihinsel engelli kızın çıkardığı yangında evde bulunan eşya tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Çıkan yangında evde mahsur kalan engelli kızını alevlerin ortasından çıkarmaya çalışan baba Nesip Şahin, yangında vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan yanıklar nedeniyle yaralandı.

Çıkan yangında evinde bulunan tüm eşyalarının tamamen yandığını belirten ev sahibi Güler Şahin, "Engelli kızım evi yaktı. Eşim de onu kurtarmaya çalışırken onda da yanıklar oluştu. Yüzü yandı, vücudunda yanıklar oluştu. Eşyalarımız da tamamen yandı. Kullanılacak hiç bir şeyimiz kalmadı" dedi.

Engelli kızıyla evde oturdukları sırada kızının bir anda çakmağı alarak evi tutuşturduğunu belirten ev sahibi Nesip Şahin, kızını yangından kaçırmaya çalışırken yüzünün yandığını belirtti. Baba Şahin, "Engelli kızım ile evde oturuyorduk. Bir anda aldı çakmağı kağıdı tutuşturarak kanepeye tuttu. Bir anda yangın büyüdü. Baktım evi söndüre bilmem imkansız, kızı kurtarmaya çalıştım. Kızım alarak dışarıya çıkarmaya çalışırken yüzüm de yandı. Dışarıdan birileri itfaiye ye haber verdi gelerek yangını söndürdükten sonra beni hastaneye götürdüler. Ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Evde kullanılacak hiç bir şeyimiz kalmadı" diye konuştu.

"Nesip amca kızını kurtarmak için canını feda ediyordu"

Yanan evde ekipler ile beraber incelemelerde bulunarak tespitlerde bulunan Sason Belediye Başkanı İrfan Demir, çıkan yangında baba Nesip Şahin'in kızını kurtarmak için canını hiçe saydığını belirtti. Başkan demir, "Olay inceleme ekibimiz ve itfaiye ekibimiz burada. Bu aile için gerek belediye olarak, gerek şahıs olarak elimizden gelen her türlü ardımı yapmaya hazırız. Yangında çok şükür can kaybımız yok ancak mal kaybı büyük. Yangından kızını kurtarmaya çalışan Nesip amcada da yanıklar oluştu. Kızını kurtarmak için kendi canından oluyordu. Allah ondan razı olsun. Bu yangının söndürülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.