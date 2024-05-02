Batman\'da öğrenci, öğretmenin Heimlich manevrası ile nefes borusuna kaçan simiti çıkardı

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Batman'da nefes borusuna simit kaçan öğrenci, öğretmeni tarafından "Heimlich" manevrası ile kurtarıldı.

Batman Borsa İstanbul Ortaokulunda teneffüste yediği simit soluk borusuna kaçan bir öğrenci nefessiz kaldı. Bu sırada koridorda bulunan İlköğretim Matematik Öğretmeni Levent Döndü, öğrencisinin boğazını sıktığını ve nefessiz kalarak kıvrandığını fark etti. Döndü, "Heimlich" manevrası ile öğrencisine müdahale etti.

Öğrenci, öğretmeninin müdahalesi ile yeniden nefes almaya başladı.

Döndü, aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde öğrencisini hayata döndürmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Öğretmenin Heimlich manevrası ile müdahale anları okulun güvenlik kamerasına yansıdı. - BATMAN