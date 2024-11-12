Batman'da TOMA'nın taşlara takıldığını gören gençler taşları temizledi
BATMAN - Batman'da yasadışı gösterilere müdahale eden TOMA aracının taşlara takıldığını gören duyarlı mahalle sakinleri, TOMA'nın tekerlerine takılan taşları temizledi.
Batman'da izinsiz gösteri yapan grup sokakları taş yığınına çevirdi. Yasa dışı protestolara müdahale eden bir TOMA'nın, atılan taşlara takıldığını gören duyarlı vatandaşların, taşları temizleyerek TOMA'nın geçişini sağladığı görüldü.
Son Dakika › Yerel › Batman'da TOMA'ya Temizlik - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?