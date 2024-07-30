Batman Havalimanında FOD Mücadelesi ve Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

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Batman Havalimanında FOD (Foreign Object Damage; Yabancı Madde Hasarı) ile mücadele ve farkındalık etkinliği düzenlendi.

Batman Havalimanı Müdürlüğü, FOD nedeniyle oluşabilecek risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik "FOD farkındalık ve FOD'la mücadele etkinliği" düzenledi. Etkinliğe Batman Havalimanı Müdürlüğü personelinin yanında havalimanında faaliyet yürüten diğer kurum ve kuruluş personelleri de katıldı. Batman Havalimanı apronunda gerçekleştirilen etkinlikte, FOD hususunda bilinçli davranmak ve farkındalığın önemi üzerinde duruldu. Mücadeleye katılan personellere dikkat edilmesi gereken hususlar, alınması gereken önlemler ve uçuş emniyetinin sağlanmasına yönelik uygulanması gereken tedbirler detaylı bir şekilde anlatıldı. Daha sonra apronda personellerce FOD toplama işlemi yapıldı. Toplanan FOD'lar ayrıştırılarak FOD oluşumundaki nedenler ve alınacak önlemler üzerinde değerlendirme yapıldı. - BATMAN