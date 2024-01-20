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Batman-Muş dağ köyleri bağlantı yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Batman-Muş dağ köyleri bağlantı yolu ulaşıma açıldı

Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Batman'ın Sason ilçesinin Muş sınırındaki en ucra köyü olan Bayramlar köy yolu 3 günlük çalışmayla tekrar ulaşıma açıldı.

Batman-Muş dağ köyleri bağlantı yolu ulaşıma açıldı
20.01.2024 - 20:40,  Güncelleme: 20:43
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Batman- Muş dağ köyleri bağlantı yolu ulaşıma açıldı

BATMAN - Kar yağışı nedeni ile ulaşıma kapanan, Batman'ın Sason ilçesinin Muş sınırındaki en ucra köyü olan Bayramlar köy yolu 3 günlük çalışmayla tekrar ulaşıma açıldı.

Batman'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolları, il özel idaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı. Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle Batman'ın Sason ilçesine bağlı 48 köy ve 50'nin üzerindeki mezra yolu ulaşıma kapanmıştı. İl özel idaresine bağlı ilçe şantiye ekiplerince yürütülen bir haftalık çalışmaların ardından, ilçedeki 4 mezraa yolu dışındaki tüm köy ve mezraa yolu kardan temizlenerek tekrar ulaşıma açıldı. Batman'ın Sason ilçesinin Muş sınırındaki en ucra köyü olan Bayramlar köy yolu 3 günlük çalışmayla tekrar ulaşıma açıldı. Şantiye ekiplerinin kapalı durumda olan 4 mezra yolundaki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA
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