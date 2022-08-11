Batman ve ilçelerine aşevi kuruluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Batman ve ilçelerine aşevi kuruluyor

11.08.2022 14:43
Batman ve ilçelerine aşevi kuruluyor

Batman Valiliği, Kaymakamlıklar ve belediye desteği ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bünyesinde yaşlı, engelli, dezavantajlı vatandaşların sıcak yemek ihtiyacını karşılamak üzere kent merkezi ile Beşiri, Gercüş, Hasankeyf, Kozluk ve Sason ilçelerinde aşevi kurulması için...

Batman Valiliği, Kaymakamlıklar ve belediye desteği ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bünyesinde yaşlı, engelli, dezavantajlı vatandaşların sıcak yemek ihtiyacını karşılamak üzere kent merkezi ile Beşiri, Gercüş, Hasankeyf, Kozluk ve Sason ilçelerinde aşevi kurulması için çalışmalara başlandı.

Aşevlerinin kuruluşu ile ilgili valilik toplantı salonunda Vali Ekrem Canalp Başkanlığında yapılan çalışma toplantısında kent merkezi ve ilçelerinde kurulacak aşevlerinin en kısa sürede faaliyete başlaması için Kaymakamlar, belediye başkanları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürlerinden azami gayret göstermeleri ve en kısa sürede aşevlerini faaliyete geçirmelerini istedi.

Toplantıya; vali yardımcısı Kadir Kılıç, Kaymakamlar, belediye başkanları, İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürleri katıldı. - BATMAN

YORUMLAR
500
Eşini öldürüp sosyal medyada 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan katil yakalandı Eşini öldürüp sosyal medyada 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan katil yakalandı Güründe Muharrem ayının bereketi yaşatılıyor Güründe Muharrem ayının bereketi yaşatılıyor
Kaynak: İHA

Batman Valiliği, Hisarcık, Beşiri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Batman ve ilçelerine aşevi kuruluyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:15 Süper Lig'de 2'nci hafta! Müsabakaları yönetecek hakemlerin isimleri açıklandı
14:14 Yerli SİHA'ların mimarlarından Haluk Bayraktar, "Damadın festivali" başlığını atan Cumhuriyet ve Birgün'e tepki gösterdi
14:03 Adana'da annelerinin kebapçıya bırakıp kaçtığı çocuklara bir darbe de babadan geldi: Onları istemiyorum
13:49 Kilosu en az 10 liradan satılıyordu! Tarlayı sel basınca 35 ton patates ziyan oldu
13:38 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sitem: Bazı işgüzarlar çimentolu suları yağmur suyu kanallarına bırakıyor, evleri, işyerlerini su basıyor
13:37 PKK'lı teröristbaşı Karayılan'ın talimatıyla İstanbul'u kana bulamak için gelen PKK'lı terörist yakalandı
13:30 Ünlü tenisçi Federer, yıllar önce verdiği sözü tutarak 11 yaşındaki hayranıyla maça çıktı
13:18 İptal edilen KPSS'de soruların basıldığı matbaa inceleniyor, şüpheli yayınevi sayısı artıyor! Soru havuzu tamamen silinecek
13:18 MasterChef'te meditasyon yapan Mehmet Yalçınkaya, izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşattı
13:07 Bolu'da cinsel saldırıya uğrayan kadın, çırılçıplak halde, kanlar içinde sokağa kaçarak esnafa sığındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 14:43:39. #1.13#
SON DAKİKA: Batman ve ilçelerine aşevi kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement