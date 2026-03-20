Battalgazi Belediyesi\'nden çocuklarla bayram ziyareti

Battalgazi Belediyesi, çocuklarla birlikte yaşlı vatandaşları ziyaret ederek bayram dolayısıyla bir araya geldi.

Battalgazi Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, bayram dolayısıyla çocukların katılımıyla yaşlı vatandaşlara yönelik ziyaret programı gerçekleştirildi. Program kapsamında farklı mahallelerde yaşayan yaşlı vatandaşlar evlerinde ziyaret edilerek bayramlaşma sağlandı.

Ziyaretlerde çocuklar, yaşlı vatandaşlarla sohbet ederek bayramlaşma imkanı buldu. Samimi ortamda gerçekleşen buluşmalarda çocuklar, büyüklerin bayramlarını tebrik ederken, yaşlı vatandaşlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kuşaklar arası iletişimin güçlendirilmesinin amaçlandığı programda, çocukların büyüklerle kurduğu sıcak diyaloglar dikkat çekti. Ziyaretler sırasında farklı mahallelerde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelinerek, bayramın paylaşma ve dayanışma yönüne vurgu yapıldı. Programın, çocukların sosyal gelişimine katkı sunmasının yanı sıra, büyüklerin de bayram öncesi yalnız olmadıklarını hissetmelerine katkı sağladığı ifade edildi.

Battalgazi Belediyesi'nin, toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren sosyal içerikli programları belirli aralıklarla sürdürmesi planlanıyor. - MALATYA