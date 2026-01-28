Battalgazi\'de semt pazarlarında ölçü ve tartı denetimi

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Malatya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile koordineli şekilde semt pazarlarında ölçü ve tartı denetimi gerçekleştirdi.

Battalgazi Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi amacıyla denetim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Malatya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile müşterek olarak semt pazarlarında ölçü ve tartı aletlerine yönelik denetim yaptı. Denetimlerde pazar yerlerinde kullanılan teraziler kontrol edilerek muayenesi geçmiş olan ölçü ve tartı aletleri tespit edildi. Ekipler, mevzuata aykırı durumlarla ilgili gerekli incelemeleri yaparken, esnafa da bilgilendirmede bulundu. Muayenesi geçmiş ölçü ve tartı aletlerini kullanan esnafa, cihazların yeniden muayeneden geçirilmesi gerektiği hususunda yazılı tebligat yapıldı.

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerin belirli periyotlarla devam edeceğini belirtti. - MALATYA