Battalgazi Belediyesi, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin ikinci taksit ödemeleri dolayısıyla 28-29 Kasım tarihlerinde emlak servisi veznelerinde tam gün hizmet verecek.

Battalgazi Belediyesi, 2026 yılı emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin ikinci taksit ödemelerinin 30 Kasım Pazartesi günü sona ereceğini hatırlatarak mükellefleri ödemelerini süresi içinde yapmaları konusunda bilgilendirdi. Vatandaşların ödeme işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmeleri amacıyla belediyenin emlak servisi vezneleri, 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günü tam gün açık olacak. Hafta içinde işlemlerini tamamlayamayan mükellefler, hafta sonu da veznelerden ödeme yapabilecek. Ödemeler, belediye veznelerinin yanı sıra ebelediye.battalgazi.bel.tr adresi üzerinden de gerçekleştirilebilecek. Ayrıca Ziraat Bankasının internet ve mobil bankacılık kanallarındaki "Belediye Vergileri" bölümünden sicil numarasıyla ödeme yapılabilecek.

Vergi ödemeleri ve ödeme kanalları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 444 65 95 numaralı telefondan Battalgazi Belediyesine ulaşabilecek.