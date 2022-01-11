Üye Girişi
Battalgazi sosyal yaşam merkezi yaz-kış yoğun ilgi görüyor - Son Dakika

Battalgazi sosyal yaşam merkezi yaz-kış yoğun ilgi görüyor

11.01.2022 16:43
Battalgazi sosyal yaşam merkezi yaz-kış yoğun ilgi görüyor

Doğunun incisi Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde sportif faaliyetler, sosyal sorumluluk projeleri ve her yaştan vatandaşın katıldığı farklı branşlardaki sanatsal kurslar büyük ilgi toplamaya devam ederken, bir yandan da el sanatları kurslarıyla nitelikli eleman...

Doğunun incisi Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde sportif faaliyetler, sosyal sorumluluk projeleri ve her yaştan vatandaşın katıldığı farklı branşlardaki sanatsal kurslar büyük ilgi toplamaya devam ederken, bir yandan da el sanatları kurslarıyla nitelikli eleman yetiştirilmesine fırsatlar sunuyor.

Battalgazi Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışı gereği vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2019 yılında açılan Sosyal Yaşam Merkezi, yılın 365 günü her yaştan vatandaşın sağlıklı, dinamik ve hareketli bir hayata sahip olması için hizmet veriyor. En yeni ve kapsamlı merkez olmanın yanı sıra bölgede tek olma özelliği de taşıyan Sosyal Yaşam Merkezi, sportif ve sanatsal faaliyetleriyle 7'den 77'ye herkese hizmet vermeye devam ediyor. Yüzme, fitness, plates, zumba, aerobik gibi birçok sportif branşının yanı sıra hamamı, saunası ve buhar odası ile de hizmet vermeyi sürdüren Merkezde, kış spor okulları kapsamında Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa düzenlenen Taekwondo, Jimnastik, Güreş, Resim, Müzik, El sanatları (bez bebek ve sabun üretimi) eğitimleri de ücretsiz olarak veriliyor. Hijyen ortamlarda sadece yaz aylarında değil kışın da spor yapma fırsatı sunan merkezde verilen eğitimler ile çocukların ve gençlerin fiziksel gelişimlerine katkı sağlanırken, bir yandan da onların sosyalleşmelerine ve öz güven kazanmalarına imkan sunuluyor.

"Konu gençlik olursa gerisi teferruattır"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği kursları ziyaret etti. Ziyarette kursiyerlerle yakından ilgilenen Başkan Güder, "Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezimizi daha fazla vatandaşlarımızın istifadesine sunma noktasında ciddi çalışmalar sürdürüyoruz. Tesislerimizi ilçemizdeki tüm vatandaşlarımızın kullanımına açmış durumdayız. Bugünde merkezimizdeki kurslarımızı ziyaret ettik. Kursa iştirak eden yavrularımızın hijyenik ortamda aldıkları eğitim ve sportif gösterilerini izledik. Gençlerimizi geleceğe hazırlama noktasında, merkezimizde birçok sportif faaliyetlerin yanı sıra el sanatları kurslarımız ile de nitelikli elemanlar yetiştirme fırsatı sunuyoruz. Kadınlarımız, gençlerimiz bu kurslarımıza büyük ilgi gösteriyor. Bu bizleri çok mutlu ediyor. Bu kurslardaki asıl amacımız gençlerimize sahip çıkarak, onların boş zamanlarını sportif faaliyetlerle doldurmak. Bunun yanı sıra kırsaldaki gençlerimizi daha çok sporla buluşturmak adına da belediyemiz personelleri tarafından özel bir çalışma yaparak, gençlerimizin yeteneklerini keşfetmelerini sağladık. Kurslarımızdan faydalanan gençlerimizin başarıları ve sosyal hayattaki entegrasyonları görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bunun yanı sıra kadınlarımızın donanımlarını arttırmak içinde Halk Eğitim Merkezimizle birlikte yapılan çalışmalar sonucunda birçok ev hanımları kadınlarımız, aldıkları eğitimlerin sonucunda sertifikalarına kavuştular. Bu sertifikalarla gerek usta öğreticilik gerekse de aile ekonomilerine katkı sağlayacak çalışmaları profesyonelce yapmak imkanlarına kavuştular. Öyle ki bez bebek Medeniyetin Kalbi Battalgazi'miz ile anılmaya başlandı. Bu ve buna benzer başarıları gördüğümüz zaman gönül belediyeciliğinde çok güzel dokunuşlar yaptığımızı gördük. İlçemizde gençlik yatırımları kapsamında ciddi yatırımları hayata geçirdik, geçirmeye de devam edeceğiz. Her yatırımımızda kısıtlamaya gitsek de gençlik yatırımlarımızdan kısmadık, kısmayacağız. Yapılan yatırımlar yeterli mi? Hayır yeterli değil! Bizim için konu gençlik olursa gerisi teferruattır. Bizler her daim gençlerimizin yanındayız" dedi. - MALATYA

Battalgazi sosyal yaşam merkezi yaz-kış yoğun ilgi görüyor
Battalgazi sosyal yaşam merkezi yaz-kış yoğun ilgi görüyor
Battalgazi sosyal yaşam merkezi yaz-kış yoğun ilgi görüyor
Battalgazi sosyal yaşam merkezi yaz-kış yoğun ilgi görüyor
Battalgazi sosyal yaşam merkezi yaz-kış yoğun ilgi görüyor
Battalgazi sosyal yaşam merkezi yaz-kış yoğun ilgi görüyor

YORUMLAR
500

Sosyal Sorumluluk Projeleri, Sosyal Yaşam Merkezi, gençlik, Yüzme, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Battalgazi sosyal yaşam merkezi yaz-kış yoğun ilgi görüyor - Son Dakika


Nurseli İdiz, söylediği sözlerden dolayı yıllardır küs olduğu Özgür Aras'tan özür diledi Nurseli İdiz, söylediği sözlerden dolayı yıllardır küs olduğu Özgür Aras'tan özür diledi         
16:51
Küreği eline alıp mezar kazmak için toprağa saplayan 4 kişi, dakikalar içinde öldü Küreği eline alıp mezar kazmak için toprağa saplayan 4 kişi, dakikalar içinde öldü         
16:40
Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor         
16:19
Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor         
15:40
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun         
15:09
Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri         
14:11
Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı         
13:26
Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü         
12:09
Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek         
11:18
Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak         
10:42
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32

Son Dakika Haberleri
16:50 Nurseli İdiz, söylediği sözlerden dolayı yıllardır küs olduğu Özgür Aras'tan özür diledi
16:50 TFF takımların limitlerini açıkladı!
16:40 Küreği eline alıp mezar kazmak için toprağa saplayan 4 kişi, dakikalar içinde öldü
16:38 Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz
16:19 Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor
16:16 İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kadına yaka mikrofonu takıldı iddiası!
15:59 Galatasaray'da bir ayrılık daha! İstifa mektubundaki detay her şeyin özeti oldu
15:54 İntihar eden Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın arkadaşları: Daha kaç gülüş solacak?
15:38 Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak?
15:31 Tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın intiharı Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Babası canlı yayında yaşananları anlattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 16:55:15. #1.12#
SON DAKİKA: Battalgazi sosyal yaşam merkezi yaz-kış yoğun ilgi görüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement