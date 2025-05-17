Bavyera Uyum Ödülleri Sahiplerini Buldu

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) – Bavyera'da göçmenlerin topluma entegrasyonuna katkı sağlayan birey ve kurumların teşvik edilmesi amacıyla her yıl verilen 2025 Uyum Ödülleri sahiplerini buldu.

Bavyera Parlamento Başkanlığı himayesinde düzenlenen törende, toplumda çeşitliliğin ve uyumun önemine bir kez daha dikkat çekildi. Uyum Ödülleri'nin kurucusu olan eski Bavyera Milletvekili ve Uyumdan Sorumlu Devlet yetkilisi Martin Neumeyer tarafından başlatılan ödüller, bu yıl da Bavyera Parlamentosu Senato Salonu'nda gerçekleştirilen törenle verildi.

Etkinlik, Parlamento Başkanı İlse Aigner'in açılış konuşmasıyla başladı. Programın sunuculuğunu ise Christina Metallinos üstlendi. MET Münih grubunun sunduğu müzik potpuri, geceye renk kattı.

Jürinin değerlendirmesi sonucu bu yıl birincilik ödülüne Neuperlach Kültür Birliğine, ikincilik ödülüne Tiyatro Laboratuvarı Nürnberg'e ve üçüncülük ödülü Daha İyi Bir Yaşam İçin Müzik layık görüldü.

Bavyera Uyum Ödülleri, bu yıl da çok kültürlülüğün ve toplumsal birlikteliğin güçlendirilmesi yolunda önemli bir adım olarak değerlendirildi.