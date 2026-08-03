Bayburt’a tatile gelen iki kuzen köpeklerden kaçarken yaralandı

Yaz tatilini geçirmek üzere aileleriyle birlikte memleketleri Bayburt'a gelen iki kuzen, üzerlerine gelen köpeklerden kaçarken düşerek yaralandı. Kolları ve bacaklarında yaralanmalar oluşan çocuklar yaşadıkları korku nedeniyle aileleri olmadan sokağa çıkamadıklarını söyledi. Mahalle sakinleri ise aynı sokakta daha önce de benzer olayların yaşandığını belirterek önlem alınmasını istedi.

İstanbul ve Antalya'dan Bayburt'a yaz tatili için gelen kuzenler Belis Minel Özer ile Zeynep Miray Polat, Kaleboynu sokakta köpeklerin kovalaması sonucu yere düştü. Düşmenin etkisiyle kol ve bacaklarından yaralanan çocuklar, yaşadıkları olayın ardından büyük korku yaşadı.

"İçişleri Bakanlığının bize yardım etmesini istiyorum"

Köpeklerin ilk önce mahalledeki diğer çocuklara saldırdığını ifade eden Belis Minel Özer, kuzeni Zeynep Miray Polat ile çarşıya giderken de bu sefer köpeklerin kendilerini kovaladığını, kuzenini korumaya çalışırken düştüğünü söyledi. Üzerlerine doğru gelen köpeğin kuzeninin bacaklarına dolandığını kaydeden Özer, ayağıyla köpeği ittiğini, köpeğin yön değiştirmesiyle birlikte yere düştüğünü belirtti. İçişleri Bakanlığına çağrıda bulunan Özer, "Kuzenimin kolu ve ayağı yara oldu. Benim de ayağım yara oldu. Ben bu durumdan şikayetçiyim ve İçişleri Bakanlığının bize yardım etmesini istiyorum" şeklinde konuştu. Yaşadıkları olayın ardından tek başına dışarı çıkmaya korktuğunu ifade eden Özer, "Bir anda üzerimize doğru bir köpek geldi. Kuzenimin bacaklarının arasına dolandı. Ben de ayağımla köpeği ittim. O sırada düştüm. Kuzenimin kolu ve ayağı yara oldu. Benim de ayağım yaralandı. Ben bu durumdan şikayetçiyim ve İçişleri Bakanlığının bize yardım etmesini istiyorum. Dışarı çıkarken çok korkuyoruz. Annem hep balkondan bize bakıyor. Her gün anneme köpeklerin gelip gelmeyeceğini soruyorum. Tekrar gelirler diye çok korkuyoruz. Köpeklerin bu sokaktan alınmasını istiyorum" dedi.

"Rüyamda köpekler hep bana saldırıyor"

Antalya'dan ailesiyle birlikte Bayburt'a gelen Zeynep Miray Polat ise köpekten kaçarken düştüğünü ve kolundan yaralandığını anlattı. Yaşadığı olayın ardından geceleri korkuyla uyandığını söyleyen Polat, "Bir tane köpek geldi. Ben en arkada kaldığım için bana kafa attı, düştüm. Sonra kolum yaralandı. Anneme sarılıp ağladım" ifadelerini kullandı. Gecelerini hep kabus gördüğünü sözlerini ekleyen Polat, "Uyurken kötü rüyalar görüyorum. Rüyamda köpekler hep bana saldırıyor. Dışarı çıkarken de özellikle akşamları çok korkuyorum" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızı çarşıya, pazara çıkaramayacak mıyız?"

Mahalle sakinlerinden Fadime Palabıyık ise aynı sokakta çocukların ve mahalle sakinlerinin uzun süredir köpeklerle ilgili sorun yaşadığını belirtti. Kızının bebeği kucağındayken köpeklerin saldırısından son anda kurtulduğunu, sabah namazına giden bir komşularına da köpeklerin saldırdığını dile getiren Palabıyık, daha önce de başka çocukların yaralandığını ifade etti.

Hayvanlara karşı olmadığını ancak köpek sahiplerinin sorumluluk alması gerektiğini söyleyen Palabıyık, "Yaklaşık 15 gündür çocuklarımıza burada köpekler saldırıyor. Komşularımızın çocuklarına saldırdı, şimdi de bu çocuklara saldırdı. Kızım akşam saatlerinde bebeğiyle eve gelirken az kalsın köpek parçalayacaktı. Sabah namazına giden komşumuza da saldırdı, diğer komşum da şahit oldu. Kaleye çıkanlara havlıyorlar. Biz burada olmasak bu yolu kullananları parçalayacaklar. Çocuklarımızı çarşıya, pazara gönderemiyoruz. Komşumuzu seviyoruz ama köpeklerine sahip çıksın. Akşam olunca köpekleri salıyorlar. Çocuklar serinlemek için dışarı çıkıyor ama korkudan oynayamıyor" dedi.

"Belediyenin önüne çocuklarımızın ölülerini mi uzatalım?"

Yaşananlara tepki gösteren Palabıyık, "Belediyenin önüne, köpeklerin önüne çocuklarımızın ölüsünü mü uzatalım?" diyerek, "Belediyeye defalarca gittim. Belediye ilgilenmiyor. Belediye başkanına da söyledim; köpeklerin önüne, belediyenin önüne çocuklarımızın ölülerini mi bırakalım? Allah korusun, olmaz böyle" sözlerini kullandı.

"Bu tatil bize kötü bir hatıra oldu"

Zeynep Miray Polat'ın annesi Hilal Polat, yaşanan olayın çocukları derinden etkilediğini söyledi. İlk olayın ardından yaklaşık bir hafta sonra aynı sokakta bu kez kendi kızının ve yeğeninin köpeklerden kaçarken yaralandığını anlatan anne Polat, "Ailemiz burada olduğu için tatile gelen insanlarız. Biz Antalya'dan geldik. Çocuklar arkadaşlarını evlerine bırakmak için gidiyorlardı. Köpek seslerini duyduk ardından çocukların yere yuvarlandığını gördük. Çocuklar kollarından bacaklarından yaralandılar, o da düşmenin etkisiyle. oldu. Bir hafta sonra aynı köpekler bu kez bizim çocuklarımıza yöneldi. Kızım en arkada kaldığı için köpek ayaklarına dolandı ve düştü, kolu yaralandı. Kuzeninin de bacaklarında yaralar oluştu. Köpek ısırmadı ama çocuklarda korku kaldı" şeklinde konuştu.

Çocukların yaşananlardan sonra büyük korku yaşadığını ifade eden anne Polat, "Çocuklar o günden sonra çok korkmaya başladı. Kızım geceleri uyuyamıyor, kabus görüyor. Hatta akşamları herhangi bir köpek sesi duysa kalbi çarparak eve koşuyor. Bu tatil Bize kötü bir hatıra oldu. Canlı müziğe çıkan gençleri bile kovaladıklarına şahit olduk. O yüzden bu konunun bir an önce çözülmesini istiyoruz. İnşallah bir sonuç alınır" dedi.