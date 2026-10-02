Bayburt Aydıntepe'de Pınargözü köyüne yapılacak konak için ilk harç döküldü - Son Dakika
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Bayburt Aydıntepe'de Pınargözü köyüne yapılacak konak için ilk harç döküldü

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Bayburt Aydıntepe\'de Pınargözü köyüne yapılacak konak için ilk harç döküldü
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Bayburt'un Aydıntepe ilçesindeki Pınargözü köyünde yapılacak köy konağının temeli dualarla atıldı, ilk harç döküldü. Köy sakinlerinin etkinlik ve toplantılarını yapacağı ortak mekan olacak konak, belirlenen programla hizmete alınacak.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Pınargözü köyünde yapılacak köy konağı için temel atma töreni düzenlendi.

Köy sakinlerinin bir araya gelerek sosyal ve idari ihtiyaçlarını karşılayabileceği köy konağı, geleneksel dayanışmanın yaşatılacağı bir alan olarak hizmet verecek. Projeyle köyde vatandaşların çeşitli etkinlik ve toplantılar için kullanabileceği ortak bir mekan oluşturulacak.

Dualar eşliğinde gerçekleştirilen törende konağın temeline ilk harç döküldü. Konak, belirlenen program çerçevesinde yapılarak hizmete alınacak.

Törene il ve ilçe protokolü üyeleri ile Pınargözü köyü sakinleri katıldı.

Kaynak: İHA
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