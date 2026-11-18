Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 2026 yılı sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası, son olarak ilçe merkezindeki Kale, Ahmet Yesevi, Yakutiye ve Hacı Aliefendi mahallelerinde yürütülen çalışmalarla tamamlandı.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal'ın da katıldığı çalışmalarda veteriner hekimler tarafından büyükbaş hayvanlara şap aşısı uygulanırken buzağı küpeleme ve programlı aşılama faaliyetleri de yürütüldü.

Kampanya kapsamında ilçe genelindeki 23 köy ve 4 mahallenin tamamında büyükbaş hayvanlara yönelik aşılama çalışmaları gerçekleştirildi.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığının korunması ve hastalıklarla mücadele çalışmalarına katkı sunan muhtarlara ve duyarlılık gösteren yetiştiricilere teşekkür ederek sağlıklı ve bereketli bir üretim sezonu diledi.