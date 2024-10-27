Bayburt Barosu'nda Yeni Başkan Seçildi - Son Dakika
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Bayburt Barosu'nda Yeni Başkan Seçildi

Bayburt Barosu\'nda Yeni Başkan Seçildi

Bayburt Barosu 3. Olağan Genel Kongresi'nde Avukat Şenol Yılmaz, yeni başkan oldu.

27.10.2024 11:51
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Bayburt Barosu, yeni başkanını seçmek üzere seçime gitti. 3. Olağan Genel Kongresinin sonuçlanmasıyla, Bayburt Baro Başkanı Avukat Şenol Yılmaz oldu.

Bayburt Barosu Avukat Atilla Adiloğlu Konfrerans Salonunda gerçekleşen kongrede, iki aday yarıştı. Bayburt Barosunun Kurucu Başkanı Avukat Serkan Pekmezci'nin 24, Avukat Şenol Yılmaz'ın 25 oy aldığı kongrede toplam 49 oy kullanıldı. Avukat Şenol Yılmaz, mevcut başkan Serkan Pekmezci'den 1 oy daha fazla alarak baronun yeni başkanı oldu.

Şenol Yılmaz'ın yönetim kurulunda Arif Aslan, Yusuf Yıldızhan, Fatma Güngör, Nezihe Aker, Ali Emre Birni ve Fırat Kocabey yer alırken, Disiplin Kurulu üyeliklerine Ensar Çebi, Akın Baykal, Ahmet Açıkgöz; denetim kurulu üyeliklerine ise Niyazi Tayfuroğlu, Aygül Memiş, İbrahim Yıldızhan seçildi. Naci Kavi, Erol Birni, Hakan Çeğindir Türkiye Barolar Birliği Büyük Kongre Delegesi oldular. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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