Bayburt Demirözü'nde tilki, piknikçilerin tavuk sotesini yiyip çimlere uzandı - Son Dakika
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Bayburt Demirözü'nde tilki, piknikçilerin tavuk sotesini yiyip çimlere uzandı

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Bayburt Demirözü\'nde tilki, piknikçilerin tavuk sotesini yiyip çimlere uzandı
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Bayburt Demirözü'ndeki mesire alanında piknik yapan ailenin yanına gelen tilki, kendisine ikram edilen tavuk soteyi yedi. İnsanlara alıştığı görülen tilki, çimlere uzanıp keyif yaptıktan sonra avlanmak yerine piknikçilerden yiyecek bekliyor.

Bayburt'un Demirözü ilçesindeki mesire alanında piknik yapan ailenin yanına gelen tilki, ikram edilen tavuk soteden yedi. İnsanlara alıştığı görülen tilki, avlanmak yerine piknik yapanların yanına yaklaşarak yiyecek bekliyor.

Piknik yaptıkları sırada yanlarına usulca yaklaşan tilkiyi fark eden aile, hayvanı uzaklaştırmak yerine pişirdikleri tavuk soteden ikram etti. Ailenin verdiği yemeği yiyip karnını doyuran tilki daha sonra çimlere uzanarak keyif yaptı.

Öte yandan, aynı mesire alanında daha önce de benzer bir görüntü yaşanmıştı. Piknik yapmak için bölgeye giden Mikail Şeker, yanına yaklaşan tilkiyi elleriyle beslemişti.

Demirözü'nün maskotu haline gelen tilki, mesire alanı çevresinde dolaşarak piknik yapanların yiyecek vermesini bekliyor. Zamanla avlanmayı bırakıp hazıra alışan tilki, yiyecek bulmanın kolay yolunu piknikçilerin yanına gitmekte buluyor.

Kaynak: İHA
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