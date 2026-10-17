Bayburt İl Hayvanları Koruma Kurulu, sahipsiz hayvanlar için barınakları ele aldı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, İl Hayvanları Koruma Kurulu 2026 yılı 3. toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, sahipsiz hayvanların korunması, bakım ve rehabilitasyon süreçleri ile hayvan barınaklarında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıda, sahipsiz hayvanların kayıt işlemleri ve barınaklardaki mevcut uygulamalar ele alındı. Hayvanların refahının sağlanması ve bakım süreçlerinin etkin yürütülmesine ilişkin konular üzerinde duruldu.

İlgili mevzuat çerçevesindeki uygulamaların da değerlendirildiği toplantıda, kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve yürütülen çalışmaların etkinliğinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.