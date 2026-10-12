Bayburt İl Müftülüğü gençlere aile ahlakını kurs ve lisede anlattı - Son Dakika
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Bayburt İl Müftülüğü gençlere aile ahlakını kurs ve lisede anlattı

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Bayburt İl Müftülüğü gençlere aile ahlakını kurs ve lisede anlattı
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Bayburt İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu'nun gençlere yönelik 'Peygamber Efendimiz ve Aile Ahlakı' konulu konferansları sürüyor. Vaiz Hacer Dursun, Arpalı Zakire Hanım Kız Kur'an Kursu ile Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gençlere aile ahlakını anlattı.

Bayburt İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından gençlere yönelik düzenlenen değerler eğitimi programları devam ediyor. 'Peygamber Efendimiz ve Aile Ahlakı' konulu konferanslarda gençlere aile ahlakı ve ailenin önemi anlatıldı.

Vaiz Hacer Dursun, Arpalı Zakire Hanım Kız Kur'an Kursu ile Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde gençlerle bir araya geldi. Konferanslarda, Hz. Muhammed'in aile hayatı ve aile bireyleriyle ilişkileri ele alındı. Aile içinde sevgi, saygı, merhamet, hoşgörü ve sorumluluk gibi değerlerin önemine değinilerek Hz. Muhammed'in örnek davranışları üzerinden aile ahlakı üzerine konuşmalar yapıldı.

Programlarda ayrıca aile bireyleri arasındaki iletişim, karşılıklı anlayış ve dayanışmanın önemi üzerinde duruldu.

Kaynak: İHA
İmam Hatip LiseleriBayburtArpalıEğitimYaşamYerelSon Dakika

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