Bayburt İtfaiyesi, Demirözü\'ndeki sağlık personeline yangın eğitimi verdi

Bayburt İtfaiyesi, Demirözü'ndeki sağlık personeline yangın eğitimi verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Demirözü Aile Sağlığı Merkezinde görevli sağlık personeline yangın eğitimi verdi. Eğitimde yangına karşı önlemler, doğru müdahale yöntemleri ve yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı hem teorik hem uygulamalı olarak anlatıldı.
Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince Demirözü Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan sağlık personeline yangın eğitimi verildi.
Eğitim programında sağlık personeline yangınlara karşı alınması gereken önlemler, yangın sırasında doğru müdahale yöntemleri ve yangın güvenliği konusunda bilgiler aktarıldı.
Teorik bilgilendirmenin yanı sıra uygulamalı çalışmanın da yapıldığı eğitimde, yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı gösterildi. Katılımcılara yangınlara müdahale sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar uygulama üzerinden anlatıldı.
İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin farklı kurum ve kuruluşlara yönelik yangın eğitimlerinin sürdürüleceği belirtildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?