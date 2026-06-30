Bayburt Lisesinde toplanan elektronik atıklar geri dönüşüme gönderildi

Bayburt Lisesi Bilim, Fen ve Teknoloji Kulübü tarafından düzenlenen elektronik atık toplama kampanyasında biriktirilen atıklar, geri dönüşüme kazandırılmak üzere Bayburt Belediyesine teslim edildi.

Çevre bilincinin artırılması ve elektronik atıkların geri dönüşüm sürecine dahil edilmesi amacıyla yürütülen kampanya kapsamında öğrenciler tarafından çeşitli elektronik atıklar toplandı. Toplanan atıklar, geri dönüşüm işlemlerinin gerçekleştirilmesi için belediyeye ulaştırıldı.

Çalışmayla, elektronik atıkların çevreye zarar vermeden geri dönüştürülmesine, doğal kaynakların korunmasına ve çevre kirliliğinin azaltılmasına dikkat çekildi. Ayrıca öğrencilerin geri dönüşüm bilincinin geliştirilmesine katkı sunan uygulamada, elektronik atıkların ayrı toplanmasının çevresel sürdürülebilirlik açısından taşıdığı öneme vurgu yapıldı. - BAYBURT