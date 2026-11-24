Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) polis adaylarına yönelik Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Yetişkin Eğitimi kapsamında farkındalık programı düzenlendi.

Yeşilay Bayburt tarafından verilen eğitimde bağımlılığın oluşum süreci, birey ve toplum üzerindeki etkileri, tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıkları ele alındı. Ayrıca bağımlılıklardan korunma yolları, riskli davranışların erken fark edilmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi üzerinde duruldu.

Programla polis adaylarının bağımlılıkla mücadele konusundaki bilgi düzeylerinin artırılması amaçlandı. Yeşilay, toplumun farklı kesimlerine yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.