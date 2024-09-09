Bayburt'ta 13 bin 500 öğrenci yeni eğitim öğretim yılına başladı - Son Dakika
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Bayburt'ta 13 bin 500 öğrenci yeni eğitim öğretim yılına başladı

Bayburt'ta 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı ve 13 bin 500 öğrenci ders başı yaptı. Öğrencilerin heyecanlı ve sevimli halleri renkli görüntüler oluşturdu. Bayburt Valisi ve İl Milli Eğitim Müdürü öğrencilere başarılar diledi.

09.09.2024 21:36
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13 bin 500 öğrencinin ders başı yaptığı Bayburt'ta yeni eğitim öğretim yılı renkli görüntülerle başladı

BAYBURT - 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Bayburt'ta bugün 13 bin 500 öğrenci ders başı yaptı. Eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrencilerin heyecanlı ve sevimli halleri yüzlerde tebessüm oluştururken, Bayburt'ta yeni ders yılı renkli görüntülerle başladı.

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler, bir hafta önce uyum eğitimi almıştı, bugün ise yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla sıralarda yerini alan çocukları Cumhuriyet İlkokulunda ziyaret eden Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı ve İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney öğrencilere başarılar dileyerek, öğretmenlere iyi bir eğitim yılı geçirmeleri temennisinde bulundular.

Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde yapılan 2024-2025 eğitim öğretim yılı açılış programında ilk önce çocuklar davul zurna eşliğinde Bayburt barları oynadılar. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden programda, Vali Eldivan, öğrencilerle birlikte dönemin ilk ders zilini çaldı. Sınıflara geçen öğrencileri sıralarında ziyaret eden Vali Eldivan, öğrencilerle bir süre sohbet etti, ardından kırtasiye malzemelerinden, oyuncaklardan oluşan çeşitli hediyeler verdi. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Vali Eldivan, öğrencilere başarılar, öğretmenlere kolaylık diledi.

Güzel bir yıl geçirme dileğinde bulunan Nisa Selin Pekmezci isimli öğrenci, "Bugün okulun ilk günü çok heyecanlıyım. Yeni bir seneye başladık, artık 4'üncü sınıfız yeni dersler geldi. Bu derslerin nasıl olduğunu bilmiyoruz, güzel bir sene geçirmek dileğiyle" diyerek konuştu.

Yaz tatilinde bol bol kitap okuduğunu, arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirdiğini söyleyen bir diğer öğrenci Zeynep Kardeş, "Okulumuza başladığımız için çok heyecanlıyım. Tatilde kitap okudum, köye gittim, arkadaşlarımla oyunlar oynadım, tatilim güzel geçti. Okullar açıldığı için çok mutluyum" dedi.

Yusuf Berkay Bedir isimli öğrenci ise, her yıl olduğu gibi bu yıl da çok çalışarak başarılı olmak istediğini belirterek, "Yeni bir döneme başladık, bir sürü yeni dersimiz oldu. Trafik, sosyal bilgiler, din kültürü gibi bir sürü dersler geldi. Çok zor konular olduğunu düşünüyorum. 4'üncü sınıfta hep yazıp, ders çalışacağız. Yeni dönemde daha çok çalışıp, çalışkan olacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta 13 bin 500 öğrenci yeni eğitim öğretim yılına başladı - Son Dakika

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