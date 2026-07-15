15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı etkinlikleri kapsamında Bayburt'ta, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananları konu alan fotoğraf sergisi açıldı.
Taşhan Sanat Galerisi'nde açılan sergide, 15 Temmuz darbe girişiminde Bayburt'ta ve Türkiye genelinde yaşananları yansıtan fotoğraflar yer aldı. Protokol üyeleri ile vatandaşlar sergiyi gezip, fotoğrafları inceledi.
Program kapsamında Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan 15 Temmuz konulu sinevizyon gösterimi de izlendi. Belediye Başkanı Mete Memiş, sergide yer alan fotoğraflar üzerinden katılımcılara 15 Temmuz gecesi Bayburt'ta yaşananlara ilişkin bilgi verdi. - BAYBURT
Son Dakika › Yerel › Bayburt'ta 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
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