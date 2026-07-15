15 Temmuz'un 10. yılında Şehit Osman Tepesi'nde anma - Son Dakika
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15 Temmuz'un 10. yılında Şehit Osman Tepesi'nde anma

15 Temmuz\'un 10. yılında Şehit Osman Tepesi\'nde anma
15.07.2026 14:46  Güncelleme: 14:47
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılında Şehit Osman Tepesi'nde anma programı düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılında Şehit Osman Tepesi'nde anma programı düzenlendi. Programda, Kur'an-ı Kerim okunarak tüm şehitler için dua edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Bayburt İl Müftülüğü görevlilerince Kur'an-ı Kerim tilavet edildi. İl Müftüsü Bayram Danacı tarafından yapılan duanın ardından anıt mezarlara karanfil bırakıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen programda, vatan, bayrak ve mukaddes değerler uğruna can veren tüm şehitler rahmet, minnet ve dualarla anıldı.

Programa Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Albay Erdem Yeni, İl Jandarma Komutanı Fatih Aslan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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