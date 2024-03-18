Bayburt'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Törenleri Düzenlendi - Son Dakika
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Bayburt'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Törenleri Düzenlendi

Bayburt\'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Törenleri Düzenlendi

Bayburt'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'ncu yıl dönümü dolayısıyla tören ve program düzenlendi. Şehit Osman Tepesi Şehitlik Anıtı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törenlerde konuşmalar yapıldı ve şehit mezarlarına karanfiller konuldu. Çanakkale Zaferi kutlamaları çeşitli etkinliklerle devam etti.

18.03.2024 13:05  Güncelleme: 13:09
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Bayburt'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'ncu yıl dönümü dolayısıyla tören ve program düzenlendi.

Şehit Osman Tepesi Şehitlik Anıtı'nda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü sebebiyle çelenk sunma töreni düzenlendi. Anıta Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya ve Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal tarafından çelenk sunuldu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına İkmal Üsteğmen Fatih Töre tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. İhtiram mangasının saygı atışı gerçekleştirdiği törende temsili şehit mezarlarına karanfiller konularak dua edildi.

Çanakkale Zaferi kutlamaları daha sonra çeşitli etkinliklerle devam etti. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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