Bayburt'ta 30. Dede Korkut Şöleni Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Bayburt'ta 30. Dede Korkut Şöleni Coşkuyla Kutlandı

Bayburt\'ta 30. Dede Korkut Şöleni Coşkuyla Kutlandı
09.07.2026 09:56
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30. Uluslararası Dede Korkut Şölenleri'nde halk dansları ve müzik konserleri yoğun ilgi gördü.

30. Uluslararası Dede Korkut Bilim, Kültür ve Spor Şölenleri kapsamında düzenlenen halk dansları gösterileri ve müzik konserleri, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Türkiye'nin yanı sıra 10 ülkeden gelen ekipler, kendi kültürlerine ait gösterileri sahneledi.

Şölen etkinlikleri, Akşemsettin Caddesi'ndeki Dede Korkut Anıtı'na protokol üyeleri tarafından çelenk sunulmasıyla başladı.

Çelenk sunma töreninin ardından Bamsı Beyrek ve Dede Korkut karakterlerinin de katıldığı kortej yürüyüşü düzenlendi. Bayburt Halk Oyunları ekibi ve farklı ülkelerden gelen halk dansları topluluklarının yer aldığı topluluk, Yusufiye Camii önünden Saray Bahçesi Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Saray Bahçesi'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda Türkiye dahil 11 ülkeden festivale katılan halk dansları ekipleri ile müzik grupları sahne aldı. Ekipler, ülkelerine özgü halk oyunlarını sergiledi, müzik grupları da çeşitli eserler seslendirdi.

Rusya'nın Stavropol kentinden şölene katılan dansçılardan Evangelina Korotkovae, Bayburt'ta Neçka dansını sergilediklerini belirterek, Türkiye'yi ziyaret etmekten ve festivale katılmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Bayburt'u çok beğendiğini belirten bir diğer Rus dansçı Ksenia Morgyn ise, "Bayburt çok güzel bir şehir. Burada olmaktan ve bu güzel şehri ziyaret etmekten mutluyuz" dedi.

Alina Magomedkerimova da Bayburt'ta ülkelerini ve bölgelerini tanıtmanın yanı sıra farklı ülkelerin kültürlerini yakından tanıma fırsatı bulduklarını ifade etti. Magomedkerimova, "Bugün Bayburt'ta ülkemizi ve bölgemizi tanıtmak, aynı zamanda farklı ülkelerin kültürlerini yakından tanımak için bulunuyoruz" diye konuştu. Etkinlikler, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta 30. Dede Korkut Şöleni Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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