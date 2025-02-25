Bayburt'ta Ahır Çatısı Kar Nedeniyle Çöktü - Son Dakika
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Bayburt'ta Ahır Çatısı Kar Nedeniyle Çöktü

Bayburt'ta yoğun kar yağışı sonucu bir ahırın çatısı çöktü, can kaybı yok ancak maddi zarar var.

25.02.2025 17:28
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Bayburt'ta bir ahırın çatısı biriken yoğun kar nedeniyle çöktü

BAYBURT - Bayburt'ta etkili olan kar yağışından sonra bir ahırın çatısında çökme meydana geldi. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, havadan görüntülenen ahırın, bir kısmının göçtüğü görülüyor.

Geçen hafta yurt genelinde etkili olan kar yağışının ardından Bayburt'ta aşırı kara dayanamayan bir ahırın çatısı çöktü. Ahırı 6 aylığına kiralayan Tunay Mutlu isimli vatandaşın samanı, otu, yemi çöken çatının altında kaldı. Ahırda bulunan hayvanlarının diğer kısımda bulunduğunu kaydeden Mutlu, hayvanlarına bir zarar gelmediğini belirterek, olayı maddi kayıpla atlattığını söyledi.

Emekli olduktan sonra hayvancılık işiyle uğraşmaya başlayan, ahırda ineklerinin, yeni doğmuş danalarının bulunduğunu dile getiren Mutlu, büyükbaş hayvanlarının çöken çatının altında kalmadığına sevinerek, olayı bu şekilde hafif atlattığına şükretti.

"Karın en çok yakıştığı şehir Bayburt, tabii sefası olduğu kadar da cefası oluyor"

Bayburt merkezde bulunan ahırı, Taner Akarsu isimli vatandaştan kiralayan Tunay Mutlu, karın Bayburt'a çok yakıştığını vurgulayarak, karın sefasını sürmenin yanı sıra, cefasını da çektiklerini belirtti. Ahırın bir kısmında aşırı kar yağışından dolayı göçük meydana geldiğini ileri süren Mutlu, "Emekli olduktan sonra hayvancılık işine girdim. Hayvancılık işine başlayınca bu alanı 6 aylığına kiraladım. Bu mevcut ahırın bir kısmında aşırı kar yağışından dolayı göçük meydana geldi. Ahırın çökmesiyle birlikte altta kalan samanımızı, otumuzu yan tarafa taşıdık. Çöken kısmın yan tarafında hayvanlarımız vardı. Çöken bu alanın en kısa sürede tadilatını ve tamiratını yapacağız inşallah. Karın en çok yakıştığı şehir Bayburt, tabii sefası olduğu kadar, cefası da oluyor" diyerek konuştu.

"Çatının ilk çöktüğünü Çoban arkadaşım fark etti"

Yanında çalışan çobanın büyük bir ses duyduğunu, ahıra geldiğinde çatının çöktüğünü gördüğünü söyleyen Mutlu, "Çatının çöktüğünü ilk çoban olarak çalışan Ahmet arkadaşımız fark etti. Bir ses duyuyor, buraya geldiğinde çatının çöktüğünü görüyor. Sonra onun haber vermesi üzerine bizler de geldik. Geldiğimizde de durumun bu şekilde olduğunu gördük" dedi.

"Tahminen zararımız 20-30 bin lira civarında"

Karların erimesiyle birlikte çöken çatıyı yeniden onarıp, eski haline getirmeye çalışacaklarını dile getiren ahır sahibi Taner Akarsu, "Bayburt'ta son yağan kardan dolayı ahırımızda bir çökme oldu. Allah'a şükür hayvanlarda bir şey yok ama maddi zararımız oldu. Arkadaşın otu, samanı, yemi hep çatının altında kaldı. İnşallah burayı yeniden onarıp, eski haline getirmeye çalışacağız. Allah'a şükürler olsun ki herhangi bir can kaybımız yok, ondan dolayı mutluyuz fakat maddi bir kaybımız var. Tahminen 20-30 bin liralık zararımız var. Yeniden çatıyı onarmak istiyoruz, hayvanların yiyeceklerini, samanlarını, otunu bu alana yerleştirmek istiyoruz çünkü hayvanlarla yemleri aynı yere koyduk. İkisi bir arada olmuyor, bir an önce burayı yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta Ahır Çatısı Kar Nedeniyle Çöktü - Son Dakika

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